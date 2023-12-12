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台灣智慧塔被消失？ 盧秀燕：比照101規畫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲/攝影

台中水湳園區的重大建設台灣智慧營運塔，歷經3名市長、改名3次，現任市長盧秀燕任內改採BOT推動，但議員質疑，目前仍定位不明，這座塔似乎被消失？盧秀燕表示，先前爭議不斷，她任內拍板採BOT，並遷移基地，目前正進行都市計畫變更，不能說零進度，盼引進多元商業機能，以利後續招商。

台中市經發局長張峯源說，台灣智慧營運塔基地原本在中台灣影音中心旁，屬於公園用地，基地將遷移到中國醫藥大學醫療教研服務中心旁商業用地，原地點將維持公園用地。

此塔最早在前市長胡志強任內，規畫為地標紀念建築台灣塔，由日本建築師藤本壯介設計，前市長林佳龍以經費暴增為由終止，改為智慧營運中心，由法國建築師波宗巴克設計；盧秀燕上任後，評估建築經費高，拍板改為BOT。

民進黨議員陳淑華說，以東京麻布台之丘大樓為例，樓高325公尺，2019年8月興建，2023年6月竣工、11月開幕營運；樓高與智慧塔相當，但台中的塔迄今連個影子都沒有；她質疑盧當市長5年，台灣智慧營運塔卻「被消失」，改為BOT後就沒有後續，到底是不蓋了？還是蓋不出來？

陳淑華說，依照預算法，當初通過的「台灣塔」預算高達76億元，預算已超過4年未動支，原計畫、原預算已有重大改變，要求依法重新辦理計畫，預算必須重新審查。

盧秀燕說，智慧營運塔在前2任市長任內爭議不斷，她拍板比照台北101大樓採BOT模式，這2年著手變更基地、變更都市計畫，朝智慧化、多元商業功能規畫；只有1座沒有商業功能的地標建築，沒有企業會投標。

張峯源表示，智慧營運塔調整基地，目前預定地是商業用地，將變更都市計畫，讓用地能符合多元商業需求，增加招商誘因。

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