快訊

尷尬？邰智源怒批「砍樹設吸菸區」 中正紀念堂揭真相

獨／竹北離奇凶殺命案 一句「看三小」引爆殺機釀1死1傷

台74線水泥車變換車道釀4車車禍 300萬豪車損毀打橫路中央

台灣智慧營運塔採BOT 中市府：參考台北101開發經驗

中央社／ 台中11日電

「台灣智慧營運塔」歷經3任市長、改名3次，民進黨台中市議員陳淑華今天指出，市長盧秀燕上任5年，至今沒進度且定位不明；盧秀燕表示，任內拍板BOT，將參考101開發經驗。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，陳淑華指出，台灣智慧營運塔歷經3任市長，改名3次，但盧秀燕上任5年，台灣智慧營運塔BOT2年時間，沒有進度、沒有計畫。

她以東京麻布台之丘為例，樓高325公尺，2019年8月開始興建，2023年11月開幕營運，但台灣智慧營運塔至今，連個影子都沒有。

盧秀燕表示，台灣智慧營運塔在她任內改為BOT模式，台灣塔有景觀功能，智慧營運中心有數位功能，現在將商業功能都納入，「要喝牛奶不用自己養牛」，要BOT沒有數位功能，沒有人要標。

陳淑華表示，從台灣塔到智慧營運中心，再變成台灣智慧營運塔，重新定位BOT，依照預算法，台灣塔預算已超過4年未動支，原計畫、原預算已有重大改變，依法重新辦理計畫，預算重新審查。

市府經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔自110年9月改以BOT方式引進民間資金與創意投注公共建設，市府已委託專業顧問股份有限公司辦理BOT前置作業，並參採台北101成功開發經驗後，綜合評估城市意象、水湳經貿園區發展軸線、商業發展等最適條件下，將採易地並放寬都市計畫土地使用管制，現辦理都市計畫通盤檢討。

BOT 盧秀燕 都市計畫

延伸閱讀

台中梅川可賞梅了！ 議員：惜最後一哩河川臭味煞風景

台灣智慧營運塔被消失？ 盧秀燕：比照101增加商業功能

柯文哲稱中一選區「民調五五波」 蔡壁如：藍白合翻轉海線

民代籲減稅讓青年可買房 盧秀燕：中央不在乎高房價

相關新聞

生人迴避！彰化60歲男「送肉粽」 一次公告三路線網友納悶

彰化秀水鄉安東村今天晚上將舉辦一場送煞儀式，村辦公室雖公告路線，但卻有3條不同路線，讓網友很納悶，安東村長謝國華說，因喪...

豐原廟東旁美容消費爭議多 中市府：有疑義不要簽名

台中市政府法制局統計今年下半年美容消費糾紛案，位在豐原廟東的怡豫公司申訴達15件，消費者有剛出社會的年輕人、60餘歲婦人...

台中梅川可賞梅了！ 議員：惜最後一哩河川臭味煞風景

台中柳川、綠川整治帶動水岸復興，流經北屯、北區的梅川相對老舊，長達約1.5公里的河岸種植掌葉蘋婆，地方反映每年春天聞到豬...

影／南投花卉嘉年華16日開跑 憑11、12月2張發票免費入場

南投四季花卉特色別具，今年「南投花卉嘉年華」16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，民眾憑2張11、12月發票就可免費入...

賺到了！台北燈會700萬元龍燈免費送 彰化社頭火車站發光

2023彰化社頭織襪芭樂節一連3天，昨風光閉幕，社頭鄉公所今統計觀光旅遊達30萬人次，比往年多三成，分析原因除了擴大行銷...

台灣智慧營運塔被消失？ 盧秀燕：比照101增加商業功能

「台灣智慧營運塔被消失？」民進黨台中市議員聯合質詢，陳淑華指出，這個塔歷任3位市長、改名3次，盧團隊BOT2年，進度0，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。