台灣智慧營運塔採BOT 中市府：參考台北101開發經驗

「台灣智慧營運塔」歷經3任市長、改名3次，民進黨台中市議員陳淑華今天指出，市長盧秀燕上任5年，至今沒進度且定位不明；盧秀燕表示，任內拍板BOT，將參考101開發經驗。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，陳淑華指出，台灣智慧營運塔歷經3任市長，改名3次，但盧秀燕上任5年，台灣智慧營運塔BOT2年時間，沒有進度、沒有計畫。

她以東京麻布台之丘為例，樓高325公尺，2019年8月開始興建，2023年11月開幕營運，但台灣智慧營運塔至今，連個影子都沒有。

盧秀燕表示，台灣智慧營運塔在她任內改為BOT模式，台灣塔有景觀功能，智慧營運中心有數位功能，現在將商業功能都納入，「要喝牛奶不用自己養牛」，要BOT沒有數位功能，沒有人要標。

陳淑華表示，從台灣塔到智慧營運中心，再變成台灣智慧營運塔，重新定位BOT，依照預算法，台灣塔預算已超過4年未動支，原計畫、原預算已有重大改變，依法重新辦理計畫，預算重新審查。

市府經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔自110年9月改以BOT方式引進民間資金與創意投注公共建設，市府已委託專業顧問股份有限公司辦理BOT前置作業，並參採台北101成功開發經驗後，綜合評估城市意象、水湳經貿園區發展軸線、商業發展等最適條件下，將採易地並放寬都市計畫土地使用管制，現辦理都市計畫通盤檢討。