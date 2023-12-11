快訊

尷尬？邰智源怒批「砍樹設吸菸區」 中正紀念堂揭真相

獨／竹北離奇凶殺命案 一句「看三小」引爆殺機釀1死1傷

台74線水泥車變換車道釀4車車禍 300萬豪車損毀打橫路中央

智慧機械產業升級 中彰投分署開辦6班次CNC數控班

中央社／ 台中11日電

因應國內智慧機械產業升級，數控工程師、機電系統整合工程師等人才需求增加，勞動力發展署中彰投分署將於民國113年開辦6班次「CNC數控班」，提供180個培訓名額。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿表示，全球產業升級，國際大廠運用先進技術提升機器性能，帶動國內智慧機械產業升級，也促使數控工程師、機電系統整合工程師等人才需求增加。

中彰投分署指出，開辦的「CNC數控班」每年培訓出優秀青年，成為企業招募人才的熱門班級，結訓前採用預聘方式延攬CNC學員，這個職類今年有8家預聘廠商提供近70個職缺，27名優秀學員受企業以最高2萬5000元獎助學金搶聘，錄取薪資最高達4萬2000元。

中彰投分署統計，107年至112年6月工業類參與預聘的廠商數達45家，平均預聘薪資為3萬4382元、最高薪資可達4萬6000元，最高獎金12萬元。

中彰投分署以26歲的小鈞為例，原本擔任CNC加工技術員多年，為精進專業技能，報名參加CNC數控班，除學到全面的CNC技術，更取得乙級證照，成為灸手可熱人才，在9月結訓前，就獲得知名機械公司以2萬元預聘獎金，提早在職場卡位。小鈞期許自己未來跟同在中分署結訓的哥哥一起創業，擁有自己的機械製造工廠，圓創業夢想。

中分署113年CNC數控班第1班次將自113年1月15日開始報名，並提供預聘制度供企業搶才；課程詳情及報名資訊請上「台灣就業通」查詢，或撥打中分署服務專線洽詢。

CNC 薪資

延伸閱讀

中高齡失業者接受職訓 轉進太陽能產業成綠電人才

中彰投分署履歷快修站全年無休 逾7百名青年獲助

南投第1家！大創百貨接手麥當勞舊址進駐草屯 徵才中

彰化秀水工廠起火竄煙 1男員工燒燙傷送醫

相關新聞

生人迴避！彰化60歲男「送肉粽」 一次公告三路線網友納悶

彰化秀水鄉安東村今天晚上將舉辦一場送煞儀式，村辦公室雖公告路線，但卻有3條不同路線，讓網友很納悶，安東村長謝國華說，因喪...

豐原廟東旁美容消費爭議多 中市府：有疑義不要簽名

台中市政府法制局統計今年下半年美容消費糾紛案，位在豐原廟東的怡豫公司申訴達15件，消費者有剛出社會的年輕人、60餘歲婦人...

台中梅川可賞梅了！ 議員：惜最後一哩河川臭味煞風景

台中柳川、綠川整治帶動水岸復興，流經北屯、北區的梅川相對老舊，長達約1.5公里的河岸種植掌葉蘋婆，地方反映每年春天聞到豬...

影／南投花卉嘉年華16日開跑 憑11、12月2張發票免費入場

南投四季花卉特色別具，今年「南投花卉嘉年華」16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，民眾憑2張11、12月發票就可免費入...

賺到了！台北燈會700萬元龍燈免費送 彰化社頭火車站發光

2023彰化社頭織襪芭樂節一連3天，昨風光閉幕，社頭鄉公所今統計觀光旅遊達30萬人次，比往年多三成，分析原因除了擴大行銷...

台灣智慧營運塔被消失？ 盧秀燕：比照101增加商業功能

「台灣智慧營運塔被消失？」民進黨台中市議員聯合質詢，陳淑華指出，這個塔歷任3位市長、改名3次，盧團隊BOT2年，進度0，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。