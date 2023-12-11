智慧機械產業升級 中彰投分署開辦6班次CNC數控班

因應國內智慧機械產業升級，數控工程師、機電系統整合工程師等人才需求增加，勞動力發展署中彰投分署將於民國113年開辦6班次「CNC數控班」，提供180個培訓名額。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿表示，全球產業升級，國際大廠運用先進技術提升機器性能，帶動國內智慧機械產業升級，也促使數控工程師、機電系統整合工程師等人才需求增加。

中彰投分署指出，開辦的「CNC數控班」每年培訓出優秀青年，成為企業招募人才的熱門班級，結訓前採用預聘方式延攬CNC學員，這個職類今年有8家預聘廠商提供近70個職缺，27名優秀學員受企業以最高2萬5000元獎助學金搶聘，錄取薪資最高達4萬2000元。

中彰投分署統計，107年至112年6月工業類參與預聘的廠商數達45家，平均預聘薪資為3萬4382元、最高薪資可達4萬6000元，最高獎金12萬元。

中彰投分署以26歲的小鈞為例，原本擔任CNC加工技術員多年，為精進專業技能，報名參加CNC數控班，除學到全面的CNC技術，更取得乙級證照，成為灸手可熱人才，在9月結訓前，就獲得知名機械公司以2萬元預聘獎金，提早在職場卡位。小鈞期許自己未來跟同在中分署結訓的哥哥一起創業，擁有自己的機械製造工廠，圓創業夢想。

中分署113年CNC數控班第1班次將自113年1月15日開始報名，並提供預聘制度供企業搶才；課程詳情及報名資訊請上「台灣就業通」查詢，或撥打中分署服務專線洽詢。