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彰北運動中心契約到期暫閉館 將遴選新團隊進駐

中央社／ 彰化11日電

彰北運動中心明天起暫時閉館，進行資產交接程序。彰化縣政府表示，彰北運動中心契約今天到期，預計明年春天完成重新遴選並委外由廠商營運，民眾可在12月22日前辦理退票。

位在彰化市的彰北國民運動中心在官方網站貼出公告，中心與彰化縣政府營運契約今天到期，明天起將閉館進行資產營運交接，如果有未使用完的票券，可在12月22日前，每週一到週五上午10時至下午4時間辦理退票。

彰北國民運動中心2015年12月12日啟用，委外營運契約8年，原本由中州科技大學標下契約，不過今年8月中州科大遭教育部勒令停招，學校也退出彰北國民運動中心營運。

彰縣府發布新聞指出，正依據「促進民間參與公共建設法」辦理重新招商程序，預計明年春天完成重新遴選並委外由廠商營運，而在遴選出新團隊進駐接手營運前，縣府也同步辦理彰北國民運動中心短期委外營運招標作業，將選出優秀廠商短期營運，持續提供縣民運動休閒服務。

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