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豐原廟東旁美容消費爭議多 中市府：有疑義不要簽名

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
豐原廟東的怡豫公司被申訴達15件，金額越來越高，法制局提醒對消費內容有疑義，不要簽名。圖／法制局提供
豐原廟東的怡豫公司被申訴達15件，金額越來越高，法制局提醒對消費內容有疑義，不要簽名。圖／法制局提供

台中市政府法制局統計今年下半年美容消費糾紛案，位在豐原廟東的怡豫公司申訴達15件，消費者有剛出社會的年輕人、60餘歲婦人，還有長期服用精神疾患藥物者，因業者與資融公司合作，近期單筆消費金額最高達51萬元。法制局長李善植提醒，民眾對消費內容有疑義不要簽名。

法制局表示，怡豫公司慣用的行銷手法是，消費者經業者通知尚有前次購買未領的商品或贈品，促消費者領取，消費者到場後，多名服務人員長達數小時推銷。

1瓶精華液售價1萬6800元，消費者同意購買時，業者卻告知1組商品總數是12瓶精華液，總價高達20餘萬元，並稱銷售單已開立，堅持契約已成立。

也有手法指消費者上次消費時已同意購買總額高達20萬元的12瓶商品，所以一直保存在業者營業場所，商品寄放明細單上有消費者簽名，要求消費者結清貨款。

如消費者無法一次支付，業者提供資融公司分期，促消費者接受。業者信誓旦旦，讓消費者懷疑自己的記憶力，勉強同意以資融分期付款方式履約。

法制局表示，業者主張消費者非首次購買商品，不是訪問交易，不適用消保法7日無條件解約，又稱不是提供美容服務，也沒有無美容定型化契約應記載及不得記載事項適用。消費者申訴行銷方式有爭議性，但業者不出席協商會議，真相難釐清。

法制局長李善植提醒，如對業者所稱消費商品種類、數量、單價、總額等契約成立要件有任何疑義，都可要求業者提示契約成立事證，千萬不要被業者的話術迷惑。

消保官康馨壬表示，業者消費糾紛金額大幅提高，是因資融公司介入提供分期付款服務，因此呼籲中央儘速制定規範資融公司法規，有效管理資融公司，避免高金額消費爭議不斷發生。

消費者 公司法 消保官

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