快訊

被爆紅燈違規左轉「高速切車道」 王義川道歉：收到罰單馬上繳

中正紀念堂砍樹設吸菸區？邰智源轟荒唐吸逾3萬讚 北市府這麼說

獨／穩交歌手男友3年喜迎新生命 鍾沛君幸福婚紗照曝光

南投辦理軌道系統整體網路評估計畫 含中捷延伸南投

中央社／ 南投縣11日電

南投縣府今天表示，縣長許淑華擔任立委時要求行政院、交通部協助台中捷運延伸南投；縣府爭取990萬元經費辦理軌道系統整體網路評估計畫，中捷延伸南投是其中一部分。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，為加強交通建設，縣府依據時任立委許淑華國會辦公室召開的協調會，於民國111年12月19日函文交通部，爭取新台幣990萬元經費辦理南投縣軌道系統整體網路評估計畫，交通部今年2月6日同意補助851萬4000元，縣府則須配合款138萬6000元，全案今年8月7日決標，正式展開規劃。

縣府指出，南投縣軌道系統整體網路評估計畫是縣府主動向交通部提案，後續依111年4月27日時任立委許淑華辦公室書函辦理；全案由來是111年4月8日許淑華向當時行政院長蘇貞昌提出總質詢時，要求行政院及交通部協助台中捷運延伸南投，及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區，盼形成完整路網。

縣府表示，許淑華在立法院質詢後，111年4月27日在立法院中興大樓會議室召開台中捷運延伸南投及鐵道支線濁水站延伸至南投市區協調會，會議結論由南投縣政府提出南投整體路網規劃報告，評估台中捷運延伸至南投，及集集支線濁水站延伸到南投市可行性。

縣府表示，路網規劃報告作業經費由中央補助，另請交通部、台中市政府、台中捷運公司指導，因此，縣府分別在111年6月16日、12月19日去函交通部等單位爭取中央補助，交通部今年2月6日函文縣府，同意透過鐵道發展基金補助南投縣軌道系統整體網路評估計畫。

縣府表示，評估規劃案今年8月7日決標，9月8日與廠商訂約完成，9月12日開始執行，廠商9月21日提送工作計畫書給縣府，目前簽辦成立審查小組委員後，排定審查工作計畫書；縣府強調，此案依當年蘇貞昌答覆時任立委許淑華有關台中捷運延伸南投等相關事項辦理。

民進黨總統參選人賴清德、立委蔡培慧11月12日成立南投縣聯合競選總部，蔡培慧當時表示，期盼南投交通要發展，「看看有沒有辦法一個軌道或輕軌」，所以她不分藍、綠，編列800萬元給縣府規劃；賴清德也說，未來也規劃台中捷運延伸到南投。

台中捷運 南投 交通部

延伸閱讀

影／馬文君陷爭議遭追擊 許淑華分析曝受影響程度

徐巧芯猛攻壽麵、便當、大禮包 對手許淑華回擊：別讓無辜的人受害

影／南投立委二選區 許淑華分析游顥支持度超車蔡培慧

許淑華民調逼近徐巧芯？ 賴清德再到松山拉抬拚勝選

相關新聞

民代籲減稅讓青年可買房 盧秀燕：中央不在乎高房價

國民黨總統參選人侯友宜發表青年首購房屋政見，1500萬額度內可全額貸，且免頭期款，另有利息優惠。台中市議員李中說，房地合...

生人迴避！彰化60歲男「送肉粽」 一次公告三路線網友納悶

彰化秀水鄉安東村今天晚上將舉辦一場送煞儀式，村辦公室雖公告路線，但卻有3條不同路線，讓網友很納悶，安東村長謝國華說，因喪...

豐原廟東旁美容消費爭議多 中市府：有疑義不要簽名

台中市政府法制局統計今年下半年美容消費糾紛案，位在豐原廟東的怡豫公司申訴達15件，消費者有剛出社會的年輕人、60餘歲婦人...

台中梅川可賞梅了！ 議員：惜最後一哩河川臭味煞風景

台中柳川、綠川整治帶動水岸復興，流經北屯、北區的梅川相對老舊，長達約1.5公里的河岸種植掌葉蘋婆，地方反映每年春天聞到豬...

賺到了！台北燈會700萬元龍燈免費送 彰化社頭火車站發光

2023彰化社頭織襪芭樂節一連3天，昨風光閉幕，社頭鄉公所今統計觀光旅遊達30萬人次，比往年多三成，分析原因除了擴大行銷...

台灣智慧營運塔被消失？ 盧秀燕：比照101增加商業功能

「台灣智慧營運塔被消失？」民進黨台中市議員聯合質詢，陳淑華指出，這個塔歷任3位市長、改名3次，盧團隊BOT2年，進度0，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。