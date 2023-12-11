南投辦理軌道系統整體網路評估計畫 含中捷延伸南投

南投縣府今天表示，縣長許淑華擔任立委時要求行政院、交通部協助台中捷運延伸南投；縣府爭取990萬元經費辦理軌道系統整體網路評估計畫，中捷延伸南投是其中一部分。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，為加強交通建設，縣府依據時任立委許淑華國會辦公室召開的協調會，於民國111年12月19日函文交通部，爭取新台幣990萬元經費辦理南投縣軌道系統整體網路評估計畫，交通部今年2月6日同意補助851萬4000元，縣府則須配合款138萬6000元，全案今年8月7日決標，正式展開規劃。

縣府指出，南投縣軌道系統整體網路評估計畫是縣府主動向交通部提案，後續依111年4月27日時任立委許淑華辦公室書函辦理；全案由來是111年4月8日許淑華向當時行政院長蘇貞昌提出總質詢時，要求行政院及交通部協助台中捷運延伸南投，及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區，盼形成完整路網。

縣府表示，許淑華在立法院質詢後，111年4月27日在立法院中興大樓會議室召開台中捷運延伸南投及鐵道支線濁水站延伸至南投市區協調會，會議結論由南投縣政府提出南投整體路網規劃報告，評估台中捷運延伸至南投，及集集支線濁水站延伸到南投市可行性。

縣府表示，路網規劃報告作業經費由中央補助，另請交通部、台中市政府、台中捷運公司指導，因此，縣府分別在111年6月16日、12月19日去函交通部等單位爭取中央補助，交通部今年2月6日函文縣府，同意透過鐵道發展基金補助南投縣軌道系統整體網路評估計畫。

縣府表示，評估規劃案今年8月7日決標，9月8日與廠商訂約完成，9月12日開始執行，廠商9月21日提送工作計畫書給縣府，目前簽辦成立審查小組委員後，排定審查工作計畫書；縣府強調，此案依當年蘇貞昌答覆時任立委許淑華有關台中捷運延伸南投等相關事項辦理。

民進黨總統參選人賴清德、立委蔡培慧11月12日成立南投縣聯合競選總部，蔡培慧當時表示，期盼南投交通要發展，「看看有沒有辦法一個軌道或輕軌」，所以她不分藍、綠，編列800萬元給縣府規劃；賴清德也說，未來也規劃台中捷運延伸到南投。