台中梅川可賞梅了！ 議員：惜最後一哩河川臭味煞風景

台中柳川、綠川整治帶動水岸復興，流經北屯、北區的梅川相對老舊，長達約1.5公里的河岸種植掌葉蘋婆，地方反映每年春天聞到豬屎味的花與滿地果實，已忍受10幾年，企業認養1.3億、市府與中央對等共籌6000萬，改善兩側行人空間，改種植梅樹，讓人耳目一新。議員陳政顯說，明年春天梅花可望開放，但當地水質不佳，河川底泥臭氣四溢，要求市府徹底整治，市長盧秀燕允諾研究。

議員陳政顯說，都發局受理企業回饋1.3億，認養梅川約1.5公里的河岸改善計畫，加上市府與中央預算，花了近2億元去年推動梅川沿岸環境改善工程，移植掌葉蘋婆，讓居民很開心，不用再聞到豬屎味，改種植成排的梅樹，符合「梅川」之名。不過，附近民眾又聞到來自河底汙泥的臭味。

陳政顯說，欣賞梅花卻聞不到撲鼻香，很煞風景，他建議市長盧秀燕，好人做到底，動用平均地權基金，好好整治梅川，避免為德不卒，或是水利局可找到企業奧援，再來認養河川整治的後一哩路。

盧秀燕說，平均地權基金必須董監事同意才可動支，她已聽到議員的訴求，「記下來了」，市府會研議。梅川改造在兼顧河防安全前提下，綠化護岸，種植懸垂植物，打造梅川浪漫花瀑。陳政顯說，原肉品市場旁的北屯圳，居民也反映希望比照梅川整治，把北屯圳整理得美侖美奂。