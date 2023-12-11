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台中梅川可賞梅了！ 議員：惜最後一哩河川臭味煞風景

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
梅川分段整治，部分路段冬天梅花盛開，讓居民徜徉其間好愜意。議員陳政顯（右）盼整治河川完成最後一哩路，去掉臭味。圖／陳政顯提供
梅川分段整治，部分路段冬天梅花盛開，讓居民徜徉其間好愜意。議員陳政顯（右）盼整治河川完成最後一哩路，去掉臭味。圖／陳政顯提供

台中柳川、綠川整治帶動水岸復興，流經北屯、北區的梅川相對老舊，長達約1.5公里的河岸種植掌葉蘋婆，地方反映每年春天聞到豬屎味的花與滿地果實，已忍受10幾年，企業認養1.3億、市府與中央對等共籌6000萬，改善兩側行人空間，改種植梅樹，讓人耳目一新。議員陳政顯說，明年春天梅花可望開放，但當地水質不佳，河川底泥臭氣四溢，要求市府徹底整治，市長盧秀燕允諾研究。

議員陳政顯說，都發局受理企業回饋1.3億，認養梅川約1.5公里的河岸改善計畫，加上市府與中央預算，花了近2億元去年推動梅川沿岸環境改善工程，移植掌葉蘋婆，讓居民很開心，不用再聞到豬屎味，改種植成排的梅樹，符合「梅川」之名。不過，附近民眾又聞到來自河底汙泥的臭味。

陳政顯說，欣賞梅花卻聞不到撲鼻香，很煞風景，他建議市長盧秀燕，好人做到底，動用平均地權基金，好好整治梅川，避免為德不卒，或是水利局可找到企業奧援，再來認養河川整治的後一哩路。

盧秀燕說，平均地權基金必須董監事同意才可動支，她已聽到議員的訴求，「記下來了」，市府會研議。梅川改造在兼顧河防安全前提下，綠化護岸，種植懸垂植物，打造梅川浪漫花瀑。陳政顯說，原肉品市場旁的北屯圳，居民也反映希望比照梅川整治，把北屯圳整理得美侖美奂。

梅川河岸是在44年前啟動再造工程，是最能代表台中市早期發展風貌的河川之一，早期的灌溉用途轉變為都市汙廢水排放的大河溝，與台中市民生活息息相關。梅川整治後改頭換面，不僅提供居民居住品質，讓市民能休閒恣意漫遊河岸旁。

梅川分段整治，部分路段冬天梅花盛開，讓居民徜徉其間好愜意。圖／陳政顯提供
梅川分段整治，部分路段冬天梅花盛開，讓居民徜徉其間好愜意。圖／陳政顯提供

認養 議員 盧秀燕

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