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賺到了！台北燈會700萬元龍燈免費送 彰化社頭火車站發光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉公所免費得到今年台北燈會副燈，重組後在社頭火車站展示。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉公所免費得到今年台北燈會副燈，重組後在社頭火車站展示。記者簡慧珍／攝影

2023彰化社頭織襪芭樂節一連3天，昨風光閉幕，社頭鄉公所今統計觀光旅遊達30萬人次，比往年多三成，分析原因除了擴大行銷力度，增加旅遊景點也是成功重要因素。今天社頭火車站龍燈試燈點到明晚，預定耶誕節當晚正式開燈亮到明年元宵節。

彰化社頭織襪芭樂節今年邁入第廿二年，鄉長蕭浚二請催生這項活動的前鄉長魏陳春惠，說出當初自掏腰包賠錢「辦起來」的辛苦過程，對照現今活動會場人山人海，不可同日而語。今年鄉公所在地宣傳、北上行銷帶狀觀光景點，果然人潮更勝先前，今天統計社頭織襪芭樂觀光節3天湧入30萬人次，超過往年20萬人次。

社頭鄉公所為突破這項活動絞盡腦汁，鄉公所團隊到參觀台北燈會，看中觀光局製作的副燈「蟠龍獻瑞」，經協調觀光局免費相贈兼補助部分運費，把造價約700萬元的副燈用7輛貨櫃車浩浩蕩蕩運從台北市送到社頭鄉，鄉公所花費約70萬元運來和組裝，請龍燈專業工程技師調整燈光，昨、今和明三天試亮，令許多民眾和旅客驚艷「這是請誰做的？」

鄉公所表示，很多燈會的燈具在活動結束後淪為廢棄物，相當可惜，鄉公所認為「蟠龍獻瑞」氣勢十足，呼應明年生肖龍年氣象，大多數民眾沒到台北燈會目睹這座副燈，鄉公所獲觀光局贈送和移到社頭火車站展覽，成為特色景點之一，很有觀光效益。

火車站 觀光局 燈會

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