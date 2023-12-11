台灣智慧營運塔被消失？ 盧秀燕：比照101增加商業功能

「台灣智慧營運塔被消失？」民進黨台中市議員聯合質詢，陳淑華指出，這個塔歷任3位市長、改名3次，盧團隊BOT2年，進度0，仍然定位不明。盧秀燕表示，前2任爭議不斷，到她才拍板BOT，不能說進度0。目前進行都市計劃，希望引進更多元的商功能，有利招商。

陳淑華以東京麻布台之丘大樓為例，樓高325公尺，從2019年8月興建，2023年6月竣工、11月開幕營運；樓高相當，但台灣智慧營運塔跟麻布台之丘完全相反，連個影子都沒有。

陳質疑盧秀燕上任5年了，最嚴重的是「台灣智慧營運塔」被消失了，改BOT，沒有計畫，是被消失不蓋了？還是蓋不了？

陳淑華表示，依照預算法，台灣塔預算已超過4年未動支。原計畫、原預算已有重大改變，陳淑華要求依法重新辦理計畫，預算重新審查。

陳淑華說，不論胡志強的台灣塔，還是林佳龍的智慧營運中心，或盧秀燕的台灣智慧營運塔，看不到盧秀燕的未來觀，只是在打呼嚨。停滯5年，會在區域城市競爭中落後。

盧秀燕說，台灣智慧營運因前兩任市長任內爭議不斷，直到她任內拍板，比照101大樓採BOT。這兩年著手移地、進行都市計劃，朝著智慧、多元商業功能籌劃，她說，只有一座沒有商業功能的地標，沒有企業會投標。

經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔更改地點，目前預定地是商業區，但進行都市計劃，希望能夠更豐富多元。

陳淑華指出，盧團隊是延續前兩任市長而來的規劃設計，說她能夠動工，有「攬功」之嫌。台灣智慧營運塔76億元預算，在盧秀燕手上已5年，台中市有認真執行政策嗎？