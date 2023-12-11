安心亞邀楊晴、南韓女籃隊成立女團 各個180氣勢驚人

客家電視台戲劇「女孩上場2」找來藝人安心亞、羅宏正加入球隊教練和領隊的行列，近日劇組到彰化體育館取景拍攝，將彰化縣立體育館打造成韓國釜山體育館場景，劇中邀請五位韓國職業女籃的退役球員來台拍攝，今天成員一起大啖彰化名產麻糬、肉圓和木瓜牛奶。

南韓女籃球員梁智英表示，這幾天與安心亞和台灣的球員相處融洽，還讚安心亞非常漂亮，是韓國男生會喜歡的類型，安心亞害羞笑回應「真的嗎？」還分享由於女籃球員身高都非常高，中華隊代表楊晴就181公分，南韓球員們也是180公分以上，擁有超過170公分身高、腿長107公分的安心亞開玩笑說，「我們如果組一個唱跳女團，肯定氣勢逼人。」

長期支持台灣籃球的彰化縣議長謝典林及美式啦啦隊「LuxyGirls」今天一起到片場探班，謝典林表示，台灣籃球在亞洲有一定的歷史地位，「女孩上場」第一季成績斐然，這次劇組難得來彰化拍攝，又是拍他熱愛的籃球題材，一定得盡地主之誼，也歡迎能有更多籃球題材的戲劇。

「女孩上場2」將釜山場景搬來八卦山上的彰化體育館，前女籃球員楊晴表示，一踏進球場有點錯亂，以為真的在釜山打比賽了，加上韓國球員都是職業隊的，打起球來讓她想起當年世大運當隊長那年出國比賽。