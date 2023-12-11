中國醫大與友達集團合作 鋪平中醫診斷數位化道路
中國醫藥大學中醫學院與友達耘康公司，今正式簽署合作意向書，友達耘康捐贈中醫數位化檢測系統，共推創新發展，以科學實証來實現脈診、舌診等傳統診斷方式的「數位化」與「視覺標準化」。
這項產學合作簽署儀式，由中國醫藥大學副校長王陸海、中醫學院長顏宏融與友達光電執行長暨總經理柯富仁、友達集團醫療事業總經理廖世宏代表簽約。
校方指出，這象徵著中醫診斷邁向AI智慧醫療時代的重要一步，同時也標誌中醫數位化診斷的趨勢已來臨。
王陸海表示，中國醫大中醫學院長期致力於中醫的教學研究與推廣，而友達集團在數位技術與顯示技術方面具有豐富的經驗，未來會為中醫數位化診斷帶來更更深更廣的發展。
顏宏融表示，借助良好的數位化檢測工具，透過在中醫學院的落地驗證及臨床的研究，有助於完整地建立起中醫數位化診斷的標準，另提供教學傳承良好的工具。
廖世宏說，希望透過這次合作，結合中國醫藥大學中醫學院豐富的教學與臨床研究經驗，共同推動中醫數位化診斷標準的建立，讓中醫成為智慧醫療的佼佼者。
中國醫藥大學中醫學院與友達耘康這項創新醫療科技的產學合作，將共同探索教學、臨床研究及中西醫整合三大主軸。包括開展數位化診斷的教學項目，協助中醫學院師生深入研究數位化診斷，並逐步推進到中西醫整合的範疇，期待為中醫診斷的數位轉型鋪平道路，攜手開創中醫數位化診斷的新紀元。
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