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綠燈秒數太快老人卡在馬路 中市府：積極盤點改善
台中市議員張瀞分關切行人安全，要求交通局規劃交通號誌秒數時，應考量行人通過路口的速度，不要讓長輩或小孩還沒走過馬路，行人號誌就變紅燈，導致進退兩難、險象環生。
台中市議會今進行市政總質詢，國民黨市議員張瀞分說，她最近接獲長輩反映，例如在豐原大道附近等大馬路時，因腳程不夠快，走到路中央行人號誌就變成紅燈，進退兩難。
還有部分路口甚至連50幾歲的民眾過馬路時都要快跑才能通過，張瀞分說，交通號誌應考量各年齡層行人穿越的速度，否則行人卡在路中央又沒庇護島，險象環生。
交通局長葉昭甫說，交通局今年已針對300多處路口設置行人綠燈早開號誌，過去規劃綠燈秒數大多依一般成人的行走速度，市府會檢討考量小孩及長者的步行速度。
但調整一側的紅綠燈秒數，勢必也會影響另一側的通行時間，此外，市府也規劃透過工程施作設置庇護島，針對無法一次通過的路口可以讓行人先在中間等待，市府會全面積極盤點，讓行人過馬路更安全。
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