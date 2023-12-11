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南投花卉嘉年華12月起跑 梅花、櫻花接力爭豔

中央社／ 南投縣11日電
南投縣政府11日舉辦「2023南投花卉嘉年華」活動記者會對外宣傳，南投縣副縣長王瑞德（後中）等人出席。（南投縣政府提供） 中央社
南投縣政府11日舉辦「2023南投花卉嘉年華」活動記者會對外宣傳，南投縣副縣長王瑞德（後中）等人出席。（南投縣政府提供） 中央社

12月起至明年陸續有賞梅、焢窯、賞櫻等活動，分布南投縣信義鄉、仁愛鄉、埔里鎮、魚池鄉、竹山鎮杉林溪等地，12月16日在埔里鎮台一農場舉辦起跑主題日，縣府今天對外宣傳。

南投縣有許多賞梅花、櫻花景點，縣政府今天舉辦「南投花卉嘉年華」記者會宣傳相關活動資訊，12月9日至明年3月分別有賞梅花、櫻花、九族文化村薰衣草、杉林溪牡丹花、草屯焢窯等活動，12月16日在台一生態休閒農場辦主題日，安排藝人演唱及耶誕樹點燈。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，依季節春天可賞錫葉藤、風鈴木，夏季賞金針花、荷花，秋季有向日葵、落羽松、楓葉，冬季則是梅花與早開櫻花；另外，縣內也有眾多特色花卉聚落如頭社金針花海、大崙山銀杏森林、竹山柯仔坑向日葵、奧萬大國家森林遊樂區楓葉。

王瑞德表示，還有以花卉為主題的特色活動如暨大櫻花季、九族文化村櫻花季及薰衣草季、杉林溪牡丹花與繡球花季，跟著花卉去旅遊已成為南投重要觀光指標，除花卉觀光，縣府也緊鑼密鼓籌辦2024年「南投燈會」，歡迎來賞花、賞燈、體驗「宜居城市」。

櫻花季 南投 賞梅 賞花

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