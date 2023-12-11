彩繪台灣黑熊和原民文化圖像 梨山遊客中心公廁榮獲全國績優

交通部觀光署參山國家風景區谷關及梨山遊客中心公廁，雙雙獲選為台中市年度10大績優公廁，梨山遊客中心公廁，更獲台中市政府推薦參加環境部環境管理署辦理112年度「我家的公廁超級讚—績優公廁評比活動」，獲得觀光遊憩類地方政府組績優公廁，日前接受環管署表揚。

梨山遊客中心公廁冬天提供溫水洗手，並導入智慧化管理可以偵測衛生紙是否足夠、是否具有異味、設施是否損壞，管理人員透過系統通知可迅速處理。參山處邀請在地工藝師彩繪廁間、外圍裝置竹編作品，彰顯在地原民技藝文化，最近楓紅圍繞公廁成為遊客打卡景點，號稱六星級公廁。

參山處長曹忠猷表示，運用觀光署「6S+1」管理原則，加強轄內公廁設施維護管理及清潔維護，致力提升公廁的乾淨度、舒適度，希望達到「不髒」、「不臭」、「不濕」及綠美化的五「心」級公廁目標。

參山處轄區谷關與梨山遊客中心公廁雙雙獲選台中市年度十大績優公廁，由台中市環保局推薦，代表台中市參加環境部環境管理署舉辦的112年度「我家的公廁超級讚—績優公廁評比活動」績優公廁評比活動，獲得觀光遊憩類地方政府組績優公廁，並列全國35大績優公廁之一。

曹忠猷表示，梨山遊客中心公廁的門面，請梨山在地藝術家林春節彩繪色彩鮮艷明朗的台灣觀光大使喔熊結合在地原民文化圖像，內容充滿活潑有趣的圖繪，為廁所增添親近而舒適感的氣氛。

梨山文物陳列館的公廁外面裝置竹編系列的藝術作品，提升公廁美感，增添遊客們使用公廁的舒適與旅遊樂趣，最近適逢楓葉與銀杏變色，搭配藍天風景秀麗成為遊客照相打卡的地方。