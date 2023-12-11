投入近億元 彰化高鐵站區營造水與綠的交響共融主題公園

彰化縣已有逾45座的合格兒童遊戲場，縣政府今天舉行田中水與綠的交響環境營造工程開工典禮，將斥資3500萬元施做主題特色共融式親子遊戲場，連同八卦山生態園區、伸港西濱慶安水道、員林市三和公園、彰化市延平公園，明年彰化縣至少有50座親子共融遊具公園供民眾使用。

田中水與綠的交響環境營造工程計畫在田中鎮高鐵站區附近，涵蓋4塊基地，橫跨田中鎮與社頭鄉，今天開工動工典禮，縣長王惠美、縣議員鄭俊雄、詹琬惠、蕭妤亘和田中鎮長蕭淑芬、社頭鄉長蕭浚二，及兩鄉代表會主席、代表、村里長多人出席。

縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦簡報工程內容，縣長王惠美致詞表示，彰化高鐵特定區及周邊土地廣闊，縣政府優化景觀遊憩空間，向國土署爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，這是競爭型計畫，縣政府從各縣市眾多計畫脫穎而出，獲補助4980萬元，縣政府配合款1020萬元，合計6千萬元建造簡單好用、好維護、好管理的綠色基盤，預計2024年10月完工。

王惠美又說，縣政府另斥資3500萬元建造有主題特色的共融式親子遊戲場設施，0.8公頃土地將設置一座6.7公尺高的熊造型遊戲主塔區，意象設計是大熊抓蜂蜜，呼應八卦山養蜂農業發達，盛產蜂蜜的意象，周邊還有獅子造型滑索區、叢林擺盪區、兒童沙坑、休憩爬網區、田中島遊戲區，旁邊是1.9公頃的公園兼滯洪池濕地遊戲場，乾季可滑草。

橫越彰化高鐵站區的東北側綠地，約1.02公頃土地位在將施做花木地景寵物公園，包括寵物運動區、體健設施、陽光活動草坪及灌溉流水意象的主步道，民眾可帶毛小孩來曬太陽，一旦完工，這將是繼員林市、溪湖鎮之後的彰化縣第三座位在社頭鄉的寵物公園。此外，從卓乃瀧排水到社頭河濱公路的八堡一 路廊約2.2公里，景觀營造也在計畫範圍內。