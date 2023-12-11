彰北運動中心明起暫時閉館 將短期招標營運降低衝擊

彰化市彰北運動中心今年年底契約到期，縣府將健興游泳池與彰北運動中心合併委外招商，彰北運動中心也公告今年12月12日起中心將依法進行資產交接程序；不過縣府預計明年春天才會完成重新遴選並委外由廠商營運，將先辦理短期委外營運招標作業，選出優秀廠商短期營運，降低對民眾衝擊。

彰北國民運動中心2015年12月12日啟用，營運至今已達8年，彰化縣政府表示，明起將暫時閉館，進行資產交接程序，彰北國民運動中心已於112年10月間公告請民眾盡速使用票券，如有民眾仍持有票券，彰北國民運動中心規劃在今年12月22日前之周一到周五上午10時至下午4時間受理退費，權益不受影響。

不過許多民眾擔心暫時閉館會不會一閉就是半年，縣府說，依據「促進民間參與公共建設法」辦理重新招商程序，預計明年春天完成重新遴選並委外由廠商營運，在遴選出新團隊進駐接手營運前，也同步辦理彰北國民運動中心短期委外營運招標作業，將選出優秀廠商短期營運，以期持續提供縣民運動休閒服務。