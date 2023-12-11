彰化環保局AI判煙 今年抓85件露天燃燒「以往6倍」
彰化縣農業大縣現正值二期稻作收割期，彰化縣環保局為改善農業廢枝條、稻草露天燃燒，今年在二林空氣品質監測站架設AI自動判煙設備，可從高空監測異常露天燃燒，環保局統計，今年二林測站裝設AI監測共抓到85件，是以往的6倍之多，今年度也實際裁罰出110件。
近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，空品不佳，彰化縣環保局即時啟動緊急應變機制，環保局指出，露天燃燒稻草會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒(PM2.5)至環境中，燃燒產生的濃煙會導致空品惡化、甚至影響行車安全，被查獲露天燃燒稻草造成空汙，將依「空氣汙染防制法」規定，處1200元以上10萬元以下罰鍰。
但長期以來縣內稻草露天燃燒不斷，南彰化更是熱區，環保局說，過去雖有民眾檢舉，但派人到場時常找不到行為人，舊有設備雖可在制高點360度監測，但須人為判讀，今年租用新的AI自動判煙設備，除了可抓出異常露天燃燒，還可回傳Line通報，貼收資訊後派人到場，或調閱地籍圖找出地主，甚至去到住家提出警示。
彰化大村、溪湖是國內主要葡萄產區之一，但每年產生大量的葡萄藤枝也有去化問題，過去時常被放火燒，彰化環保局2018年開始與水利署第四河川局合作，將葡萄藤枝覆蓋在河川裸露地，3年來已覆蓋2186公噸的量。
環保局說，彰化首度推動葡萄藤覆蓋裸露地讓濁水溪北岸揚塵事件日自2021年已降至0，南岸揚塵事件日由2017年59次減少至2023年11月的4次，改善率達93%，成效很好，也達到長期綠覆蓋目的，今年發現鋪設在濁水溪北岸附近大城鄉堤防外，以及竹塘鄉高鐵橋下游灘地原本光禿禿現在已長出綠油油的草，環境部將在明天到場了解成果。
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