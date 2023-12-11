游錫堃、蔡其昌清水會勘蔡惠如紀念館 預計明年設置

立法院長游錫堃和副院長蔡其昌今天到台中清水區清水國小日式校舍，會勘將設置蔡惠如紀念館，游錫堃和蔡其昌都表示，在清水設置蔡惠如紀念館很有意義，今年剛好是治警事件100年，蔡惠如是清水人，當年他慷慨赴義，對台灣民主有很大貢獻。

蔡其昌表示，這次向中央爭取1500萬元要設置蔡惠如紀念館，設在清水國小日式校舍中，他說蔡惠如在台灣民主運動中是非常重要且關鍵人物，蔡惠如是清水人，故居早已被拆除，無法修復老宅，需另覓地點設紀念館，今年是治警事件100年，突顯蔡惠如對民主的貢獻，非常有意義，讓孩子知道，在海線清水有這樣重要的一人，100年前為現代民主發展奠定基礎。

游錫堃和蔡其昌今天與文化部、文化資產局、台中市議員王立任、市議員楊典忠、台中市政府文化局、台中市清水區牛罵頭文化協進會理事長吳長錕、清水國小校長洪瑞佑等人會勘設置紀念館。

1923年12月16日，蔣渭水領導台灣歷史上第一個合法的政治結社「台灣議會期成同盟會」，遭日本政府以違反「治安警察法」取締，事件中有99人受政治迫害，13人遭判刑，「意難忘」就是被判處3個月有期徒刑的清水人蔡惠如入獄所作。

今年國慶大會藝人楊烈詮釋蔡惠如的「意難忘」，呈現出蔡惠如雖身陷囹圄，但追求民主自決的心及對這片土地深厚的情感，與雖千萬人吾往矣的氣魄。