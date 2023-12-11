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台中耶誕嘉年華15日登場 攜手LINE FRIENDS打造主題燈飾

中央社／ 台中11日電
台中耶誕嘉年華將於15日登場，首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，搭配台中名產太陽餅。（台中市政府提供） 中央社
台中耶誕嘉年華將於15日登場，首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，搭配台中名產太陽餅。（台中市政府提供） 中央社

台中耶誕嘉年華將於15日登場，台中市新聞局今天表示，首度攜手LINEFRIENDS打造主題燈飾，活動燈區除了往年的舊台中火車站前廣場、柳川及綠川外，還延伸到中山路。

台中耶誕嘉年華將於15日登場，今年主題「2023台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂」，首度與LINEFRIENDS攜手，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，打造主題燈飾。

台中市新聞局表示，今年首度攜手人氣明星LINEFRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。

新聞局指出，今年活動燈區除了往年舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，還延伸到中山路，範圍更大、內容更加豐富，讓民眾一路沈浸在浪漫甜蜜的嘉年華氛圍中。

在柳川展區，新聞局表示，推出水舞秀「珠寶盒劇場」，讓民眾進入光影交織的夢幻境界中，加上LINEFRIENDS明星熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演，珠寶盒劇場表演時間為12月15日至明年1月1日，每天下午5時30分至9時30分，每半小時1場。

鄰近台中耶誕嘉年華活動地點的廣三SOGO百貨，除在1樓廣場打造12公尺高的魔幻耶誕樹，運用紫色調加上約近80顆大小不一的球體呈現魔幻的耶誕氛圍，並在14樓將原挑空大型水幕打造成數位式互動廣場「Play+」，提供民眾沉浸式互動體驗，還有直播空間、賽事轉播等多功能室內平台，走入互動廣場，觀看各式繽紛圖案的變換很夢幻。

台中廣三SOGO百貨在14樓將原挑空大型水幕打造成數位式互動廣場「Play+」，提供民眾沉浸式體驗，走入空間觀看各式繽紛圖案的變換很夢幻。 中央社
台中廣三SOGO百貨在14樓將原挑空大型水幕打造成數位式互動廣場「Play+」，提供民眾沉浸式體驗，走入空間觀看各式繽紛圖案的變換很夢幻。 中央社

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