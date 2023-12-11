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南投冬茶減產 品質不輸以往

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投仁愛山區冬茶雖受災減產，品質不受影響，台灣高山茶王評鑑參賽件數不減反增。圖／仁愛鄉農會提供
南投仁愛山區冬茶雖受災減產，品質不受影響，台灣高山茶王評鑑參賽件數不減反增。圖／仁愛鄉農會提供

南投仁愛今年春季逢乾旱，入夏又遭卡努、小犬颱風重創，導致冬茶減產逾2成，所幸冬茶品質不受影響，當地「台灣高山茶王」冬季優良茶評鑑參賽件數更不減反增，而經評比，今年冬茶茶湯水色蜜綠，香氣清爽且帶淡雅花香，不輸以往。

由仁愛鄉農會舉辦的「台灣高山茶王」冬季優良茶競賽，今年有659件茶樣參賽，較去年同期增加約30件，經農業部茶及飲料作物改良場中部分場完成評審，評選優良茶212件、金獎52件、頭等以上22件，並淘汰373件，淘汰率高達56.61%。

農業部茶及飲料作物改良場中部分場表示，今年入圍茶樣維持冬季優良茶水準，頭等以上的茶樣外觀勻整墨綠，茶湯水色蜜綠透亮，香氣清雅，滋味清甜鮮爽；特等獎水色蜜綠且清澈明亮，香氣純淨帶清花香，滋味清甜圓滑，口感細緻鮮甜。

仁愛鄉農會表示，參賽茶農在茶園管理上用心，除了施用足量有機肥，茶樹得以良好生長，促使茶菁品質較佳；在肥力吸收較不足下，茶農則在製茶時，讓茶菁有足夠日光萎凋與室內攪拌，可適度增加茶湯濃稠度，均成功彌補茶菁品質。

今年台灣高山茶王冬季賽茶參考售價，優良獎1斤3600元、金獎7000元、頭等獎1萬2000元、頭等六至頭等一（無頭等四）由1萬4000元至1萬8000元，特等獎8萬元；但農會也提醒，因今年冬茶減產，建議消費者及早選購以免向隅。

農會 農業部 小犬颱風

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