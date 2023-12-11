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彰縣跌破124萬人 離升格恐愈遠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府最新統計，彰化縣人口到今年11月底為止，跌破124萬人，人口數為123萬9614人。圖為彰化縣地標八卦山大佛。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府最新統計，彰化縣人口到今年11月底為止，跌破124萬人，人口數為123萬9614人。圖為彰化縣地標八卦山大佛。圖／彰化縣政府提供

彰化縣人口因「生不如死」，遷出又比遷入多，今年11月底為止，全縣人口已跌破124萬人，人口數為123萬9614人，如以最近平均每月流失約600人計算，彰化縣恐怕5年內會跌破120萬人，距離125萬人升格門檻愈發遙遠。

彰化縣是六都以外第一大縣，彰化縣人口數在1971年破百萬，到1971年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到2010年減到130萬7286人，到去年4月124萬9807人，首度跌破125萬大關，跌落升格直轄市的125萬人門檻，原本兩名副縣長編制也減為1人，而且跌勢不絕，不到20月時間，上月再跌破124萬人。

依縣府民政處統計，到今年11月底為止，彰化縣總人口數123萬9614人，其中男性62萬8442人、女性61萬1172人，當月遷入2250人、遷出2746人；出生771人、死亡945人，顯示「生不如死」樣態；結婚509對、離婚201對；65歲以上老年人口數為23萬0539人，占人口數18.59%，彰化縣已進入老人化社會。

民政處長賴致富指出，彰化縣人口流失，不外是出生率降低，以及老人人口比率高，加上受六都磁吸效應，因就業及就學、社會福利因素，致遷出比遷入多，才造成人口逐年遞減。

賴致富表示，受整體社會經濟環境影響，全國出生率都下降，人口減少是趨勢，但彰化縣仍持續推動促進生育，新生兒出生率已是連3年全國各縣市第一，縣府並努力招商引資、交通建設積極推動中，並積極創造適合就學、就業、就養的生活環境，打造適合年輕人在地發展空間，讓更多的青年返鄉，未來人口增長指日可待。

民進黨籍縣議員莊陞漢認為，由於條件不同，彰化沒必要樣樣要跟台中比，彰化要走出自己的道路，包括透過新的縣政專區帶動，發展適合的產業，創造優質的教育環境，打造良好的交通、居住、休閒及生活機能空間，讓彰化成為衛星市鎮應有的慢活條件，相信會有更多人口回流。

門檻 老年人口 新生兒

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