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安全疑慮 台中舊大樓多拒設充電樁

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
舊社區沒有預留充電設備，管委會擔心安全有疑慮，大多不同意設置充電樁。記者陳秋雲/攝影
舊社區沒有預留充電設備，管委會擔心安全有疑慮，大多不同意設置充電樁。記者陳秋雲/攝影

電動車激增，老舊集合式住宅的充電樁安裝衝突也劇增，市府去年提出「台中市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，以社區自治為前提，在專有或約定專用車位設置充電設備時，減少爭議，卻因管委會及區分所有權人對充電安全有疑慮，今年僅2個社區申請補助，分別申請4站及2站。

都發局長李正偉表示，台中市針對新建築物，在都市設計審查時，均要求預留充電樁的管線空間，舊建物則須以社區自治為前提，拿市府「指引」當參考。若要將社區自家充電樁列入公共安全檢查範圍，牽涉到經濟部電業法及相關建築法規，會向中央建議盡速推動相關法令修訂。

國發會公布最新停售燃油車輛的時間表，從2050年提前到2040年，屆時全國各式車輛都須改成電能或其他新能源，根據公路局統計查詢網，2023年台中每20輛新車掛牌，就有1輛是電動車，電動車激增，提升充電便利性就是首要之務。不過，不少舊式公寓大廈裝置充電設施是大考驗，環保局指出，主要原因還是管委會及區分所有權人對充電安全有疑慮。

豐原區李姓退休教師指出，他住在30年的大樓社區，多次向管委會反映增設充電設備，但兩年來都遭否決，因接受環保局補助的充電車位必須公用，不得限定特定對象，多數車位是個人停車位卻得開放公用，所有權人意願不高，另居民多擔心管線老舊、電力超載，造成公共安全疑慮。

市議員陳文政說，目前自家用充電樁都是接線到地下室的自家電表，新電力沒有法源規定須申報定檢，管委會認為安全有疑慮，拒絕住戶安裝。

議員陳雅惠、陳俞融說，台中市5年以上的老舊公寓社區有30到40萬戶，設置充電設備困難，也讓居民換電動車的意願不高，市府環保局補助案僅兩個社區申請，可見誘因不足，都發局發布「指引」無法化解社區歧見，建議市府研議提高補助或個案輔導，不要流於消極。

車位 管委會 台中市 陳雅惠

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