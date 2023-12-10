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台中十大伴手禮37獎項出爐 3家身心障礙店家擦亮招牌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「2024台中市十大伴手禮」得獎名單今晚出爐，37個獎項成為城市品牌，業者與市長盧秀燕（二排中）合影。圖／工策會提供
「2024台中市十大伴手禮」得獎名單今晚出爐，37個獎項成為城市品牌，業者與市長盧秀燕（二排中）合影。圖／工策會提供

「2024台中市十大伴手禮」得獎名單今晚出爐，37個獎項，包含十大伴手禮首獎、金口碑獎、評審團大獎及特賞好禮獎；許多店家首度參賽就喜獲大獎，另3家身心障礙者參與的生產店家，成績亮眼。

工策會說明，今年號稱「史上競爭最激烈」，247家參賽，「十大伴手禮」首獎食品組8家分別是亞尼克、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭、似錦堂、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、阿鏡師手路菜、小烏龜烘培、成真咖啡，另2家非食品文創類2家sNug給足呵護、山原色手工皂。

「金口碑獎組」競爭激烈，19家歷屆首獎店家競逐5個獎額，分別是歐客佬精品咖啡、實心蛋捲、蒙恩聽障烘焙坊、星野製菓、裕珍馨。

「特賞好禮獎」分別是陳允寶泉、青鳥旅行、旅禾泡芙之家、仙園海鮮會館、東園食品、華剛茶業、陳石城、馨苑小料理、川咖啡、檸檬森林、好樂農莊、台中市梧棲區農會。

「評審團大獎」分別是青鳥旅行、Alan&Ann手作極品奶酪、咕嚕手作室、好頌流心巴斯克專門工作室、旅人票亭、法米法式甜點咖啡、膳馨民間創作料理、溫十八、木筆家、愛之光Flair。

蒙恩聽障烘焙坊、愛之光Flair及小烏龜烘焙坊，分別是聽覺障礙、視覺障礙及腦麻病友的品牌，今年都拿下好成績，以好產品說話，消費者讚譽有加。

市長盧秀燕表示，十大伴手禮舉辦至今15屆，讓民眾年年引頸期盼，參加者對自己的產品都非常有信心，「得獎產品代表城市的品牌」，獲獎後市府也會協助行銷推廣台中的好產品。

台中市工策會總幹事黃于珊說，為全面照顧到各類別的伴手禮產業，這次特別增設特賞好禮獎，讓飲品類、鹹食類、甜品類及農特產品類業者都有獲獎機會。

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