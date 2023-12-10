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掀6千網友熱議 為何合歡山沒下雪卻湧進大批遊客？可能是為這2件事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺今早6時被人潮、車流擠爆，畫面驚呆該專頁小編，也讓逾6千網友按讚討論。圖／擷取自「中橫路況交通資訊站」臉書專頁
合歡山武嶺今早6時被人潮、車流擠爆，畫面驚呆該專頁小編，也讓逾6千網友按讚討論。圖／擷取自「中橫路況交通資訊站」臉書專頁

今天天氣晴朗，氣溫回升，完全沒下雪跡象，合歡山清晨卻湧進大批遊客。臉書專頁「中橫路況交通資訊站」分享，今早6時合歡山武嶺被人潮、車流擠爆的照片，驚呆該專頁小編，也讓逾6千網友按讚討論，小編推測應是為了觀星、看日出

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」今天分享1張合歡山武嶺亭的即時影像截圖，畫面中，遊客擠爆武嶺亭，停車場也停滿車輛，車流更塞在馬路上，還有不少車輛排隊等著上山，因此貼文開玩笑表示，一起床就看到「應該只是一場夢」。

而因上周末受東北季風影響，高海拔山區有可能降雪，但8日起回暖，這兩天高溫天氣晴朗，氣溫回升，完全沒下雪跡象，合歡山今天清晨卻湧進大批遊客，塞爆整個武嶺，讓逾6千網友按讚，不少網友無法理解，紛紛留言熱烈討論。

不少人留言「今天山頂是有舉辦特賣會嗎」、「沒下雪怎還一堆人」、「平地快熱爆了，又不會下雪」、「武嶺夜市還不夠，現在又多武嶺早市」等，不過也有網友認為，沒有什麼好大驚小怪，每到周末假日塞車、一位難求是合歡山、武嶺的日常。

對此，「中橫路況交通資訊站」小編則表示，這陣子發覺周末假日夜衝合歡山的遊客變多，尤其凌晨3、4點起至清晨7點前，導致沿線事故也變多；而上山民眾除了碰運氣追雪，不少是為了觀星、看日出，因此PO照提醒切勿疲勞駕駛。

武嶺 合歡山 高溫 降雪 停車場 看日出

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