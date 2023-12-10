1498人扛沙包搶當清潔隊員 24名具碩士學歷

台中市環境保護局清潔隊儲訓隊員甄選今天在豐原區體育場舉辦，1498名符合報考資格，錄取200名，今年應考人中有24名碩士以上學歷，另有5成多共776名具有大專以上學歷者報考。

台中市環保局透過新聞稿指出，今年200名儲訓隊員甄選名額除一般類組85名、儲備駕駛組75名、重機械操作及汽修組3名外，針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民、台中市清潔人員關懷組及身心障礙者家庭照顧者關懷組等特定身分市民提供32名保障名額，另甄選增加環保專業類組5名，提升稽查工作能量。

分析今年1498名應考人中，男性1100名、女性398名，其中具碩士學歷者有24名，大專776名、高中職547名。今年報考大專以上學歷較以往甄選比率高，推測因增設環保專業類組，吸引高學歷者踴躍報考投入環保稽查工作。

環保局長陳宏益表示，甄選作業以落實考試公平性、公開選拔符合清潔隊需求人才，以及加強照顧弱勢為3大主軸；除環保專業類組加考筆試外，其餘應考甄選方式採資源回收分類技能與體能測試2項辦理。

第1階段資源回收分類技能測驗，考生可立即知道成績；接著進行體能測試，男生需負重15公斤沙包、女生10公斤，完成「60公尺負重直線跑步」，測驗成績以終端攝影記錄判讀，並聘請專業教練團擔任裁判。

環保局指出，為維護考試公平性，特別聘請台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判人員，並由政風人員參與招考監督作業，另所有甄試工作人員全數由環保局人員擔任，動員各區清潔隊近200名人力辦理試務工作並維護現場秩序，以確保甄選試務工作公平、公正、公開進行。