關懷受暴婦幼 中陽集團招待2百孩童遊玩並捐門票收入

耶誕節將屆，台中市中陽集團關心曾受家暴的天主教善牧基金會安置孩童，除了招待他們到旗下的異想新樂園遊玩，同時也宣布，將捐助部分門票收入予以支援。同時，民眾只要在善牧官網捐款1千元即可索取2張樂園平日門票，希望拋磚引玉，藉此喚醒大眾關心婦幼受到暴力對待問題。

中陽集團說，天主教善牧基金會是全台第一個少女中途之家，關注婦女兒少的議題，致力服務受暴婦幼、不幸少女、棄虐兒、目睹家庭暴力兒童、未婚小媽媽等。

中陽集團志工們關懷基會會安置孩童生活，特別招待200位台中、彰化安置家園孩到到位在台中軟體園區的異想新樂園遊玩，替他們提早慶祝耶誕節。

基金會人員說，受暴力對待婦幼剛到基金會時都極具戒心，顯露創傷反應，甚至出現傷害自己的行為。他們需要社工溫柔與耐心陪伴，才能逐漸累積出信任感，走出傷痛。家園社工們都希望能為他們留下快樂和溫暖記憶，因此非常感謝中陽集團能提供這樣的機會，讓孩童們得以走出平日的生活，度過快樂時光。

中陽集團董事長張博鈞為此也特別放下工作，趕到樂園陪伴孩童們。他說，他自己有了孩子後，深深感受一個生命的成長真的很不容易。對曾遭受家暴的小孩來說，轉換生活環境、重新信任別人相當不易，因此呼籲社會大眾給予關心，讓他們知道自己值得被愛。