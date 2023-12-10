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關懷受暴婦幼 中陽集團招待2百孩童遊玩並捐門票收入

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市中陽集團關心曾受家暴的天主教善牧基金會安置孩童，捐助部分門票收入予以支援。圖／中陽集團提供
台中市中陽集團關心曾受家暴的天主教善牧基金會安置孩童，捐助部分門票收入予以支援。圖／中陽集團提供

耶誕節將屆，台中市中陽集團關心曾受家暴的天主教善牧基金會安置孩童，除了招待他們到旗下的異想新樂園遊玩，同時也宣布，將捐助部分門票收入予以支援。同時，民眾只要在善牧官網捐款1千元即可索取2張樂園平日門票，希望拋磚引玉，藉此喚醒大眾關心婦幼受到暴力對待問題。

中陽集團說，天主教善牧基金會是全台第一個少女中途之家，關注婦女兒少的議題，致力服務受暴婦幼、不幸少女、棄虐兒、目睹家庭暴力兒童、未婚小媽媽等。

中陽集團志工們關懷基會會安置孩童生活，特別招待200位台中、彰化安置家園孩到到位在台中軟體園區的異想新樂園遊玩，替他們提早慶祝耶誕節。

基金會人員說，受暴力對待婦幼剛到基金會時都極具戒心，顯露創傷反應，甚至出現傷害自己的行為。他們需要社工溫柔與耐心陪伴，才能逐漸累積出信任感，走出傷痛。家園社工們都希望能為他們留下快樂和溫暖記憶，因此非常感謝中陽集團能提供這樣的機會，讓孩童們得以走出平日的生活，度過快樂時光。

中陽集團董事長張博鈞為此也特別放下工作，趕到樂園陪伴孩童們。他說，他自己有了孩子後，深深感受一個生命的成長真的很不容易。對曾遭受家暴的小孩來說，轉換生活環境、重新信任別人相當不易，因此呼籲社會大眾給予關心，讓他們知道自己值得被愛。

除了邀善牧家創兒遊樂園外，中陽集團與善牧也一同響應聯合國Orange Day「橘色日」停止對婦女及女孩暴力活動，活動中特別手舉起Orange Day活動看版，邀請大家一同預防及消除對婦女和女孩的暴力。

台中市中陽集團關心曾受家暴的天主教善牧基金會安置孩童，招待他們到旗下的異想新樂園遊玩。圖／中陽集團提供
台中市中陽集團關心曾受家暴的天主教善牧基金會安置孩童，招待他們到旗下的異想新樂園遊玩。圖／中陽集團提供

家暴 耶誕節 社工

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