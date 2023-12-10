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豐原長青元氣學堂展成果 92歲嬤著戲服演出滿堂彩
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，昨天成果發表，10多位學堂長者換上歌仔戲服，自信表演，92歲阿嬤表演時的笑容，讓家屬激動鼓掌；患有阿茲海默症10年的另一名阿嬤，從沈默寡言到樂和別人互動，家人感動。
10多位長者昨天換上戲服，表演「七字調-身騎白馬戲曲」，和大家一起慶祝學堂7歲生日快樂；台中市社會局副局長陳坤皇出席。
92歲陳姓阿嬤愛游泳，後來因年邁身上多重疾病，4年前她到學堂上課，從不適應到現在與大家熱烈互動，笑容變多。
另一位患有阿茲海默症10年的林姓阿嬤，原本在家幫忙打理生意，罹病後人變得消沉，家屬不知道該如何陪伴，經過友人介紹到學堂，她漸漸從沉默寡言，恢復到願意和人互動，家人感動，天天從后里載她到豐原上課。
豐原長青元氣學堂組長王子勻表示，學堂成立目的要提升長者生活能力，而不是治療疾病 ，讓長者運用自身的能力過自己想要的生活，而不是幫他們做所有的事，學堂的照顧宗旨與「日間照顧」不同，不重「照護」 而以「共同生活」為宗旨 ，透過空間營造、課程設計、團體活動、個別化策略引導等，創造大量的說話互動及社交機會，也透過團體動力激勵長輩互相照應。
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