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大甲火車站添新候車椅 以自行車、芋頭為發想

中央社／ 台中10日電

台中市大甲火車站增添造型候車椅，由國際扶輪3461地區D2分區的5個扶輪社聯合捐贈，分別為盤古號、前進號、夢想號，以大甲自行車產業、芋頭為發想意象，許多民眾驚艷。

走進大甲火車站發現幾座特色造型候車椅，由國際扶輪3461地區D2分區的5個扶輪社聯合捐贈。大甲中央扶輪社為主辦社，大甲扶輪社、苑裡扶輪社、大甲北區扶輪社、大甲百齡扶輪社響應此項活動。

大甲中央扶輪社長莊朝輝今天告訴媒體表示，18年前大甲火車站的候車椅也是由大甲中央扶輪社捐贈，當時以玻璃纖維製作出芋頭造型椅，呈現大甲地方意象。

他說，此次以大甲著名的自行車產業發想設計，並採用鋁合金材質，未來可回收再利用，各部位也可單獨拆卸維修拉長使用壽命，符合現今永續的環保目標。

莊朝輝表示，矚目的設計是第三座候車椅-夢想號，由旅居加拿大國際名建築設計師洪勤哲親手操刀設計，他是大甲人，無償獻出設計才華，展現出無限的想像空間，體現自行車結合科技產業與生技業的未來發展，並將智慧自行車的概念融入設計。

此次捐贈的三座候車椅分別為，以古典自行車造型呈現的「盤古號」；以及強調台灣作為世界自行車供應大國，大甲自行車產業的重要性，象徵產業鏈的發展和經濟持續前進的「前進號」；「夢想號」代表科技和創新，呼應自行車產業與資訊科技結合，引領自行車產業邁向無限創新的未來。

自行車 設計師 火車站

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