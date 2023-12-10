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台中購物節登錄金額破200億 12日再抽百萬現金得主

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中火車站鐵道市集昨在舊台中火車站前廣場舉行。圖／台中市政府提供
台中火車站鐵道市集昨在舊台中火車站前廣場舉行。圖／台中市政府提供

邁入第五屆的台中購物節，今年活動從10月26日至12月26日，台中市經發局表示，目前累計消費登錄金額逾203億元，APP下載次數更突破230萬次，成績都超過去年同期。

台中火車站鐵道市集昨在舊台中火車站前廣場舉行，邀集繼光街商圈、自由路商圈及電子街商圈等中區3大商圈的在地店家與多元特色攤商共襄盛舉；現場也抽出購物節現金獎10萬元2名，還抽出3000元1250組。

經發局長張峯源表示，10萬元現金得主第一位為居住於梧棲區的王小姐，11月2日於台中港三井Outlet餐廳消費590元即抽到大獎，雖然因電話訊號當場沒得到王小姐的回應，但不影響現場觀眾熱情恭賀。

第二位為神岡區張小姐，12月5日於龍井區傢俱行消費13萬元購買系統板，她說，平常就很關注台中購物節，去年也有參加但沒得獎，近期遇家裡裝潢需求，趁購物節消費，一得知中10萬元時非常開心地歡呼並感謝大家。

經發局指出，在鐵道市集消費收據，也可掃描活動專屬QR-Code，登錄台中購物節，消費金額可享5倍累計，更有每天200組收據專屬抽，中獎機會更高。

經發局表示，為歡慶破百億佳績，將於12月12日前進屯區，於霧峰南天宮舉辦「突破兩百億加碼抽百萬」記者會，今年第4位百萬現金幸運兒將誕生。

台中市購物節昨抽出現金獎10萬元2名，還抽出3000元1250組。圖／台中市政府提供
台中市購物節昨抽出現金獎10萬元2名，還抽出3000元1250組。圖／台中市政府提供

火車站 鐵道

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