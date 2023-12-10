豐原萬坪「文高一」閒置10年 市府將規劃多元運動場

台中市豐原區「文高一」用地面積有1萬757坪，閒置10年，多位議員建議規畫體育班學生或運動選手的訓練場域、滑輪溜冰場。運動局長李昱叡說，都市計畫變更完成相關程序、聯外絡道後，將與在地民眾及體育團體溝通聽取意見，興建多元運動場域。

豐原區「文高一」臨近豐原、后里交界三豐路，長期閒置。議員陳本添及立委江啟臣爭取下，斥資1600萬元興建豐原區首座公立網球場，已經快完工。

議員張瀞分表示，「文高一」用地原本是豐原第五公墓，公墓遷葬完成後規劃為成為文高用地，後來又因少子化衝擊沒有設校需求，目前部分土地闢建為網球場，其他則只有出租給宮廟辦慶典活動，這麼一大片土地閒置不用相當可惜。

張瀞分說，過去常聽到體育班學生欠缺專屬訓練場地，必須離鄉背井到外縣市求學，就算留在台中也無法就近找到訓練場所，必須遠距離通勤相當辛苦。

不久前，立委江啟臣及包括她等多名國民黨議員協助爭取新社高中設立射擊練習靶場，顯見台中市的運動選手真的欠缺專業的訓練場所。

張瀞分希望市政府將文高一規畫為體育班學生或運動選手的訓練場域，打造為台中市培育運動選手的中心，不要再讓優秀的運動青年學子為了訓練奔波勞累。

議員邱愛珊則要求加速聯外道路的問題，同時為推行多元運動及體育文化建議在文高一規劃國際賽事標準滑輪溜冰場、籃球場等戶外專業場地，藉以活絡地方。

都發局長李正偉說關於聯外道路部分，2024年將作第四次通盤檢討，道路放寬會優先納入可行性評估。

運動局長李昱叡說，運動設施的規劃不應在一片大基地上只做單一項目，在都市計畫確定及計畫道路開闢後，運動局長李昱叡說，運動局會朝多元的運動場域來規劃。將納入哪些運動項目會舉辦公聽會、座談會等與地方充分交流。