快訊

血壓高喝湯是大忌！醫揭冬天控制血壓NG行為：湯是一碗鹽水

北一女師轟新課綱無恥 1,814名台大生投票表態「38％贊成古文重要」

「大學生進廠打螺絲」 陸青年迎來零工時代？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福壽山農場「蘋果王」染病衰老全力救 培養第二代蘋果王接替

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場「蘋果王」染病衰老，場力全力救治，也培養第二代蘋果王可接替。圖／民眾提供
福壽山農場「蘋果王」染病衰老，場力全力救治，也培養第二代蘋果王可接替。圖／民眾提供

福壽山農場「蘋果王」樹齡50多年，多年前感染銀葉病，樹勢衰老，場方正全力救治，另在場內培植第二代蘋果王，以便隨時接替。

福壽山農場「蘋果王」1971年由農業技術人員利用圓葉海棠作為砧木，嫁接「世界一」、「陸奧」等蘋果品種，共嫁接多43種，蘋果種類多，被稱為蘋果王，也代表台灣農業技術精良，每年約11月，樹上結實纍纍，各種蘋果果實吸引遊客拍照打卡。

福壽山農場有員工說，「蘋果王」樹齡50多年，且多年前感染「銀葉病」，葉片失去綠色光澤、漸漸變為銀灰色，全株生育受阻而矮化，減少開花結果，可能造成樹木死亡，場方正盡全力照顧和搶救，另在場內栽種嫁接其他蘋果樹，培養第二代蘋果王。

今年秋夏颱風來襲，「蘋果王」葉子被強風吹落，最近出現二次開花及結果，農場員工表示，二次花一樣會結果，但冬天霜害會造成葉子和果實凍死，也影響明年開花，場方將透過施藥等方式改善。

福壽山農場 颱風 生育

延伸閱讀

日經：蘋果正將iPad新品開發資源移往越南

和牛買一送一！唐吉訶德高雄店開幕 上千民眾一早排隊搶購

赴日伴手禮新選擇！無印良品「1點心」爆紅 網超嗨：非常好吃

路透：印度擬要求手機配備Type-C連接埠 蘋果反對「先前產品辦不到」

相關新聞

「小編有上班農場不下雪…」福壽山粉專：7年前對天池許的願

福壽山農場臉書粉專小編，常以生動有趣的影片和照片，介紹農場最新動態和美景，吸引固定粉絲，農場小編今天又發文有驚人之語，他...

台中購物節登錄金額破200億 12日再抽百萬現金得主

邁入第五屆的台中購物節，今年活動從10月26日至12月26日，台中市經發局表示，目前累計消費登錄金額逾203億元，APP...

豐原萬坪「文高一」閒置10年 市府將規劃多元運動場

台中市豐原區「文高一」用地面積有1萬757坪，閒置10年，多位議員建議規畫體育班學生或運動選手的訓練場域、滑輪溜冰場。運...

福壽山農場「蘋果王」染病衰老全力救 培養第二代蘋果王接替

福壽山農場「蘋果王」樹齡50多年，多年前感染銀葉病，樹勢衰老，場方正全力救治，另在場內培植第二代蘋果王，以便隨時接替。

豐源國際影城月底將熄燈 在地人和外地人用這種方式相挺

營業38多年的豐源國際影城本月底將熄燈，許多豐原人不捨，紛紛相約到影城看電影相挺，昨晚有多人到影城看電影；豐原生活市集本...

智慧站牌設置 中市府允加速

台中市公車站牌總計6818座，智慧站牌設置1523座，對外地遊客或不擅長使用App的人，候車資訊友善程度不足。議員批評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。