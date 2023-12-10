福壽山農場「蘋果王」染病衰老全力救 培養第二代蘋果王接替

福壽山農場「蘋果王」樹齡50多年，多年前感染銀葉病，樹勢衰老，場方正全力救治，另在場內培植第二代蘋果王，以便隨時接替。

福壽山農場「蘋果王」1971年由農業技術人員利用圓葉海棠作為砧木，嫁接「世界一」、「陸奧」等蘋果品種，共嫁接多43種，蘋果種類多，被稱為蘋果王，也代表台灣農業技術精良，每年約11月，樹上結實纍纍，各種蘋果果實吸引遊客拍照打卡。

福壽山農場有員工說，「蘋果王」樹齡50多年，且多年前感染「銀葉病」，葉片失去綠色光澤、漸漸變為銀灰色，全株生育受阻而矮化，減少開花結果，可能造成樹木死亡，場方正盡全力照顧和搶救，另在場內栽種嫁接其他蘋果樹，培養第二代蘋果王。

今年秋夏颱風來襲，「蘋果王」葉子被強風吹落，最近出現二次開花及結果，農場員工表示，二次花一樣會結果，但冬天霜害會造成葉子和果實凍死，也影響明年開花，場方將透過施藥等方式改善。