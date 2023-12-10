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智慧站牌設置 中市府允加速
台中市公車站牌總計6818座，智慧站牌設置1523座，對外地遊客或不擅長使用App的人，候車資訊友善程度不足。議員批評，近期又因公車改班、縮班，站牌未即時更新資訊，也讓長者空等，智慧站牌今、明兩年各增設150座、175座，以此速度得花30年才能全面智慧化，要求加速處理。台中市交通局長葉昭甫表示，會加速腳步建置。
65歲李姓阿嬤常搭公車前往就醫，她說，很多公車站點沒有顯示到站時間的裝置，她又不會使用App，根本不知道公車何時會來？有時公車臨時取消，又要再苦等下一班，相當苦惱。
民進黨議員張芬郁表示，智慧站牌是智慧城市的基本配備，可讓公車族更便利，台中市今年增設150座，明年預計做175座，以平均一年增加175座計算，剩下的5295座，要再30年才能全部設置，其中還不包括損壞需再修復的，要求市府加速設置。
張芬郁說，台中公車班次不足，又經常臨時停駛，仰賴公車的長輩若無法使用公車App，經常苦等，常有長輩反映希望有智慧站牌，讓他們等公車可以更輕鬆，期待交通局盤點需要地點依序設置。
交通局指出，截至今年12月止，台中市智慧站牌數共1523座，交通局每年均編列預算，並積極爭取中央補助款建置智慧站牌，每年建置數量約150座，明年將提高至175座。
交通局表示，部分站牌因日照及地理因素，無法全面設置智慧站牌，每支公車站牌均貼有QR-Code虛擬智慧站牌，手機掃描條碼，可取得公車到站時間，為在站牌全面智慧化之前的過渡措施。
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