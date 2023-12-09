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彰化千人揮汗焢窯 民眾自嘲快被烤熟

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
500多人在彰化縣溪州鄉公所對面農地焢窯燒烤食物。記者簡慧珍／攝影
500多人在彰化縣溪州鄉公所對面農地焢窯燒烤食物。記者簡慧珍／攝影

彰化縣八堡圳沿線兩鄉鎮─田中鎮、溪州鄉的公所，今天不約而同舉辦千人焢窯，冬陽暖和像夏天，民眾揮汗悶烤全雞和玉米等食材，等待食材悶熟的時間參加泥田滾輪、玩泡泡秀等遊戲，好吃又好玩。

八堡圳灌溉彰化平原，被稱作「母親河」，田中鎮公所在天峯寺後面的八堡圳旁農地，舉辦焢八焢焢─堡圳焢窯趣健行活動，民眾先健行、挑扁擔體驗早起巡田水等農村生活，結束後回到農地焢窯，限量120窯，等待食材燜熟期間民眾有的參加泥球大賽、有的到泥田滾輪，熱鬧滾滾讓農田各角落沒冷場。

溪州鄉公所號召「愛焢友」到鄉公所對面的八堡圳旁農地焢窯，限量100窯，民眾七手八腳鏟田土堆窯，使用鄉公所提供廢木材和芭樂廢枝條當燃料，天氣炎熱，有民眾自嘲快被烤熟。立法委員謝衣鳯小時候焢窯都不成功，今天到場請教秘訣，原來窯體通風口朝天較能燒旺土窯，推倒後悶燒效果較好。

鄉長江淑芬說，焢窯可傳承農村文化，凝聚家庭向心力和增加親子感情。鄉代會主席莊正雄和子女焢窯，他表示，今天焢窯是溪州提拔泥系列活動之一，希望廣邀民眾來溪州鄉遊玩。蔡姓鄉民和莊正雄一家同組焢窯，表示第一次焢窯沒經驗，不過很好玩，有信心一次就成功。

彰化縣田中鎮公所焢窯前先健行活動筋骨。圖／田中鎮公所提供
彰化縣田中鎮公所焢窯前先健行活動筋骨。圖／田中鎮公所提供

食材 農地 彰化

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