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彰化護石虎 擬推自治條例

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供
石虎族群追蹤觀察者羅志成觀察到彰化縣石虎出沒的影像。圖／羅志成提供

彰化縣議員楊子賢提案制訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案，昨天研會獲各黨派議員、學者專家及保育團體支持。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員楊子賢提案制訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案，昨天研會獲各黨派議員、學者專家及保育團體支持。記者劉明岩／攝影
彰化縣境今年已有4隻石虎遭路殺，縣議員楊子賢提案制定「彰化縣石虎保育自治條例」草案，昨天舉行研討會，獲得與會學者、專家及議員支持。彰化縣農業處表示，縣府明年會辦說明會，向農民、民眾宣導各項措施，強化生態保育觀念，並與議會共同努力，盼能早日制定自治條例。

「彰化縣石虎保育自治條例」草案獲不分黨派議員連署，楊子賢說，全案預計2024年審議，若通過，彰化將是苗栗、台中後，第3個立法保護石虎的城市；全案條文只有8條，應設置包含民間代表的彰化縣石虎保育委員會，審查保育事項。

草案另規定，縣府每3年調查石虎保育計畫，採取生態補償應變措施，石虎熱區範圍的開發案應有相當保護機制，並應提交石虎保育委員會審查。

化石虎族群追蹤觀察者羅志成說，他去年2月至11月，在彰化拍到石虎76次，顯示彰化有穩定族群；近3年彰化石虎生存艱難，犬殺、路殺及棲地破碎化，唯有法制化才能保護脆弱的石虎族群。

「石虎媽媽」台灣石虎保育協會秘書長陳美汀表示，彰化石虎族群擴散並建立族群棲地，也面臨路殺威脅，自治條例若能通過，宣示縣府對石虎保育的重視，也能鼓勵縣民參與保育工作。

農業處林務暨野保科長洪銘崧說，目前記錄到石虎在八卦山台地出沒，近年在芬園、和美、鹿港都有出沒或路殺紀錄，將向林業保育署爭取生態服務給付計畫200萬元，推動通報獎勵、監測獎勵、棲地復育等補助，為守護石虎來努力。

石虎 化石

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