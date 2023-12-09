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南投首批青宅 3房最低總價670萬

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣第1期青年住宅下月完工，縣府表示，將依市價打8折讓售，最快明年2月抽籤。記者賴香珊／攝影
南投縣第1期青年住宅下月完工，縣府表示，將依市價打8折讓售，最快明年2月抽籤。記者賴香珊／攝影

高房價已成民怨，南投縣首批青年住宅45戶即將完工，最快明年2月抽籤讓售。縣府表示，為減輕年輕人負擔，將以市價8折銷售，3房戶型最低總價670萬元起；縣府公告「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」，申購青年宅5年內不得出售，出租或積欠管理費達1年以上，縣府可折價買回。

主計總處最新統計，南投縣10年來購屋總價從505.8萬元，上漲到837.9萬元，漲幅高達65.7%，薪水增幅遠不及房價上漲。陳姓上班族說，5年前從台中搬回南投，沒想到南投房價上漲，大樓新成屋每坪20多萬元，至今仍租屋，期待首批青年宅能中籤圓夢。

縣府表示，首批青年住宅共興建100戶，第一期有45戶，其中3房型共36戶、4房型9戶，每戶皆有汽、機車停車位，住宅將以市價約8折販售，車位售價約80萬元，估計最低價的3房型不含車位總價為670萬元。

縣府4日公告「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」修正案，承購人資格戶籍設南投縣半年以上、無自用住宅、年滿18歲、承購年齡未超過45歲，需符合家庭組成條件規定；申請人或戶籍家庭成員申購前1年無房屋轉移紀錄，家庭成員無自有房屋等，每戶限1人申購。

縣府表示，申購青年宅或社宅縣民，除繼承依法強制移轉，自產權登記之日起未滿5年不得出售、贈與或信託給縣府以外之人，或跟別人交換；如果5年內將該住宅非法使用，或變更為非居住使用或出租，經通知後逾30日未回復原用，或積欠社區管理費累計達1年以上，縣府得買回。

南投 青年住宅 車位

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