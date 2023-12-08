台中1至9月行人死傷數居冠 市府砸13億元改善

台中市政府113年編列逾13億預算提升行人安全。中市議員謝家宜今天說，今年1至9月道路交通事故統計中，台中在每10萬死傷人數及行人死傷數全台居冠，盼增加預算也應檢討原因。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，民進黨籍台中市議員謝家宜質詢指出，根據交通部道安查詢網，112年1至9月道路交通事故統計表中，台中市在縣市每10萬死傷人數及行人死傷人數中，均為全台第一。

謝家宜說，台中市今年1至8月的行人死傷人數就已超過去年一整年的行人死傷人數。行人死傷人數其他五都都有明顯下降改善，但台中市不減反升，從原本的六都第4直升至六都第1。

謝家宜表示，今年9月的行人死傷人數，台北市為138人、新北市為202人、桃園市為165人、台中市為228人、台南市為94人、高雄市為123人，台中市是六都最多，市府今年在行人安全改善的表現，不及格、大幅退步。

她指出，台中推動人本交通，提升行人安全，從110年編列新台幣5億6800萬元、111年7億9700萬元、112年8億元，113年將投入超過13億元預算，其中交通局編列2億1100萬元、建設局編列11億3946萬元。希望不只是增加預算，更應確實檢討不足處。

台中市交通局長葉昭甫表示，交通部日前召開會議，台中市30日內A1事故（當場或24小時內死亡）降低最多，可見改善方案逐步見到效果，無論是執法強度、民眾的守法度，道安改善有很多方面，市府每月檢討相關數據，包含盤點易肇事路口以及各項肇事成因等會持續改善，明年希望在30日內的A1事件能降低5％。