4隻石虎被路殺…彰化縣推動石虎保育自治條例 強化生態保育觀念

彰化縣今年已有4隻石虎遭路殺憾事，縣議員楊子賢提案制訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案， 今天在研討會中，獲與會學者專家及議員支持。縣府農業處林務暨野保科長洪銘崧表示，縣府明年會辦說明會，向農民、民眾宣導各項措施，強化生態保育觀念，並與議會一同努力，期能早日完成制定自治條例。

「彰化縣石虎保育自治條例」草案已獲不分黨派議員連署，楊子賢說，預計2024年審議，如獲通過實施，彰化縣將是繼苗栗及台中第三個立法保護石虎的縣市。楊子賢說，為自治條例條文與避免疊床架屋只有八條條文，除立法目的及主管機關權責外，並設置須有民間代表的彰化縣石虎保育委員會，審查石虎保育事項。

草案要求縣府至少每3年辦理調查一次石虎保育計畫，並依調查結果採取生態補償應變措施，包括輔導石虎熱區內的農民採用友善環境耕作方式 ，縣府應編列經費獎助，與社區建立夥伴關係，並訂定石虎熱區範圍的開發應有相當保護，並應提交石虎保育委員會審查。

楊子賢今邀請各黨派議員、學者專家、保育團體及官員，共同研討「彰化縣石虎保育自治條例」草案，國民黨團書記長劉淑芳說，議會絕對不分黨派攜手合作，推動石虎保育。

彰化縣石虎族群追蹤觀察者羅志成表示，他去年2月7日至11月24日在彰化拍到各類石虎76次，顯示彰化也有穩定在地石虎族群。近3年觀察到彰化石虎所處環境惡劣及生存艱難，犬殺、路殺及棲地破碎化日趨嚴重危在旦夕，唯有將保育工作法制化，才能回歸體制及專業，確保彰化脆弱石虎族群的存續。.

彰師大環境教育中心副主任、生物系教授姜鈴認為，透過具體法令強化各方執行力，可促進民官產學合作，實現石虎保育目標；大葉大學生物資源系助理教授徐歷鵬表示，石虎保育只有學術界的推廣力量遠遠不足，仍必需要體制內具體的立法，去促進各界的溝通與行動。

生命教育暨動物救傷農場管理人魏行墨表示，自治條例制訂與推動，以及彰化縣府預計申請的生態服務給付方案，樂見日後彰化保育政策完善及長足進展；「石虎媽媽」台灣石虎保育協會秘書長陳美汀表示，彰化石虎族群擴散並建立族群的棲地，也面臨路殺威脅，自治條例如獲通過實施，不僅宣示縣府對石虎保育的重視和作為，更鼓勵縣民積極參與保育工作。

彰化縣政府農業處林務暨野保科長洪銘崧回應，目前紀錄到石虎於八卦山台地出沒，近幾年更在芬園、和美、鹿港都有出沒或路殺紀錄，縣府除針對石虎路殺研擬相關措施外，也將向林業保育署爭取生態服務給付計畫經費200萬元，讓農民有通報獎勵、監測獎勵、棲地復育等補助，也有巡護獎勵金讓社區成立巡守隊，一同為守護石虎來努力。