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中市「靜城專案」打擊噪音車 今年裁罰超過400萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局架設移動式聲音照相科技執法。圖／台中市環保局提供
台中市環保局架設移動式聲音照相科技執法。圖／台中市環保局提供

台中市環保局今年4月底執行靜城專案，透過環警監聯合稽查、聲音照相科技執法、智慧監錄及檢舉通報查緝等不同執法手段交錯運用，遏阻車輛噪音擾寧。據統計，今年截至10月31日，共檢驗5171輛次改裝車輛，查獲1343輛次違規改裝車輛，共裁罰422萬元；相較去年全年檢驗4737輛次改裝車輛，查獲1259輛次違規改裝車輛，共裁罰260萬元，成效斐然。

環保局指出，民眾陳情案件數較執行專案前下降近3成，但噪音執法受限場地及車輛高流動性等不易取締因素，仍有少數噪音車輛流竄妨害安寧；為改善噪音擾民，環保局增加每月聲音照相科技執法及環警監攔查場次數，延長每場次科技執法時間，強化執法力度。

為擴大執法量能，環保局年底再添購9套聲音照相科技執法設備，並試辦10處增設智能排氣管辨識功能，進行改裝車輛判定，嚇阻改裝歪風；明年也規劃955萬添購噪音科技執法設備，並向中央爭取補助預算，持續增添聲音照相科技執法設備，多區域同時佈建執法設備進行監測，不定期檢討執法地點，並滾動式調整，以提升稽查取締成效，還靜於民。

環保局長陳宏益呼籲，民眾應使用原廠或認證排氣管，不當改裝不僅帶來噪音及空氣汙染，還可能影響車輛的操控及安全性能，危害駕駛者與其他道路使用者的安全；環保局將持續強化各項管制作為，民眾切勿以身試法。

台中市環保局今年4月底執行靜城專案，環警監聯合稽查。圖／台中市環保局提供
台中市環保局今年4月底執行靜城專案，環警監聯合稽查。圖／台中市環保局提供

科技執法 噪音 空氣汙染

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