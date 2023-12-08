彰化蓋檢修廠？ 鐵路高架化添變數

歷經11年爭取的彰化市鐵路高架化案，可行性評估前年元月獲核定，卻因檢修廠問題掀波瀾。彰化縣長王惠美質疑，台鐵在台中大肚有土地不用，卻規畫在彰化花壇、二水蓋檢修廠，得拆遷房舍、徵收用地。據了解，台鐵認為檢修廠若在大肚，列車得往北駛浪費時間，還多1條軌道；相關爭議仍待中央協調。

民進黨立委黃秀芳競總執行總幹事、縣議員莊陞漢說，此案目前進行綜合規畫，彰化朝野立委共同推動的重大交通建設，不該拿來政治操作；花壇車站周邊，7成徵收戶是台鐵舊宿舍，交通部已聽到民間意見，擬規畫折衷方案在二水車站設置分流檢修站，減少整體徵收戶數；有必要的徵收戶採市價徵收，盡量減少對於周邊民眾的衝擊。

大選逼近，藍營控訴建設卡關，除台中捷運綠線延伸彰化案、彰化市東區擴大都市計畫案、二林精密機械園區案等，縣長王惠美屢次砲打中央；彰化市鐵路高架化案中，台鐵檢修廠的選定地點，地方也傳出反彈聲浪。

王惠美質疑，台鐵在大肚有地卻不用，偏偏要用花壇、二水的土地，一拆要拆500多間的房子，與民爭地。縣府指出，鐵路高架化可行性報告前年元月核定 ，綜合規畫去年6月送交通部鐵道局至今仍未核定。

縣府主張，台鐵檢修廠應遷移到位在台中大肚，土地使用相對單純，台鐵卻擬遷移到花壇、二水，原規畫2軌可能增加3到4軌，勢必拆遷大量民宅；檢修場遷移到花壇、二水，工期會延誤3年，現在原物料上漲，原預算400億元可能暴增到500億元以上，加上台鐵正辦理公司化，為鐵路高架化添變數。