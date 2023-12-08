東華鹿谷設門診部 3個月萬人就醫

南投縣立委第二選區選情白熱化，竹山東華醫院在鹿谷設門診部，試辦3個月就診數破萬人，衛福部健保署長石崇良昨出席啟用典禮。民進黨立委蔡培慧說，很高興促成東華門診進駐鹿谷，讓鄉親就醫更便利。國民黨立委參選人游顥說，全案是去年底到今年初協商拍板，當時蔡仍不是立委，兩人過招火藥味十足。

石崇良昨出席啟用，看到90多歲阿公阿嬤跳舞表演，直呼活力滿滿；石崇良說，在縣府與中央努力下，促成東華在鹿谷的門診服務。蔡培慧、游顥致詞短兵相接。

蔡培慧說，南投醫療資源不足，尤其是偏鄉地區，很高興促成牙醫醫療站與東華門診部進駐鹿谷，帶給鄉親就醫便利性，尤其鹿谷農民、長輩多，復健科很重要。

游顥說，東華醫院設立是去年11月到今年1月協商，當時是前縣長林明溱、現任縣長許淑華與南投縣衛生局，加上他去推動，蔡當時是縣長候選人，今年1月拍板時還不是立委。

南投縣衛生局長陳南松說，鹿谷13村只有1.6萬人，但65歲長輩占25%，只有4家醫療機構，集中在3村落；東華屬於私人醫院，礙於法規限制，無法在院外擴充門診，幾經協商中央才同意東華設院外門診。

東華醫院表示，鹿谷民眾不論復健或看感冒，都要長途下山；門診部試辦3個月，就診人數已破萬人，每天排隊復健就有上百人。院方表示，未來還會添購X光與心電圖等儀器。東華院長張國翊說，院方斥資添購全新復健、醫療設備，提供復健、中醫等7科看診服務。