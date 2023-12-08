聽新聞
test
0:00 / 0:00

東華鹿谷設門診部 3個月萬人就醫

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
鹿谷醫療資源不足，東華醫院鹿谷門診部昨啟用，民進黨立委蔡培慧（左三）、國民黨立委參選人游顥（右二）到場，致詞擦出火藥味。記者黑中亮／攝影
鹿谷醫療資源不足，東華醫院鹿谷門診部昨啟用，民進黨立委蔡培慧（左三）、國民黨立委參選人游顥（右二）到場，致詞擦出火藥味。記者黑中亮／攝影

南投縣立委第二選區選情白熱化，竹山東華醫院在鹿谷設門診部，試辦3個月就診數破萬人，衛福部健保署長石崇良昨出席啟用典禮。民進黨立委蔡培慧說，很高興促成東華門診進駐鹿谷，讓鄉親就醫更便利。國民黨立委參選人游顥說，全案是去年底到今年初協商拍板，當時蔡仍不是立委，兩人過招火藥味十足。

石崇良昨出席啟用，看到90多歲阿公阿嬤跳舞表演，直呼活力滿滿；石崇良說，在縣府與中央努力下，促成東華在鹿谷的門診服務。蔡培慧、游顥致詞短兵相接。

蔡培慧說，南投醫療資源不足，尤其是偏鄉地區，很高興促成牙醫醫療站與東華門診部進駐鹿谷，帶給鄉親就醫便利性，尤其鹿谷農民、長輩多，復健科很重要。

游顥說，東華醫院設立是去年11月到今年1月協商，當時是前縣長林明溱、現任縣長許淑華與南投縣衛生局，加上他去推動，蔡當時是縣長候選人，今年1月拍板時還不是立委。

南投縣衛生局長陳南松說，鹿谷13村只有1.6萬人，但65歲長輩占25%，只有4家醫療機構，集中在3村落；東華屬於私人醫院，礙於法規限制，無法在院外擴充門診，幾經協商中央才同意東華設院外門診。

東華醫院表示，鹿谷民眾不論復健或看感冒，都要長途下山；門診部試辦3個月，就診人數已破萬人，每天排隊復健就有上百人。院方表示，未來還會添購X光與心電圖等儀器。東華院長張國翊說，院方斥資添購全新復健、醫療設備，提供復健、中醫等7科看診服務。

復健 南投 衛生局

延伸閱讀

鹿谷醫療不足成南投第二選區議題 藍綠民調接近進入白熱化

影／南投立委二選區 許淑華分析游顥支持度超車蔡培慧

近年首次觸及健保總額成長天花板 石崇良：健保費率不調整

影／蔡培慧車掃無牌車上路！藍轟公然違法 她稱車牌掉了

相關新聞

特教助理員薪情差 台中恐爆離職潮

台中市3所特教學校助理員工作辛苦，但薪資受限於政府行政助理規定，月薪不到3萬元，也無法隨考績、年資調薪，議員請命提高薪資...

歡樂台中 耶誕嘉年華

歲末年終，台中市新聞局推出「耶誕嘉年華」，在台中火車站前打造16公尺高的粉紅色耶誕樹，柳川河岸還有LINE FRIEND...

彰化蓋檢修廠？ 鐵路高架化添變數

歷經11年爭取的彰化市鐵路高架化案，可行性評估前年元月獲核定，卻因檢修廠問題掀波瀾。彰化縣長王惠美質疑，台鐵在台中大肚有...

東華鹿谷設門診部 3個月萬人就醫

南投縣立委第二選區選情白熱化，竹山東華醫院在鹿谷設門診部，試辦3個月就診數破萬人，衛福部健保署長石崇良昨出席啟用典禮。民...

台積電中科擴廠 盧秀燕：水公司保證不排擠民生用水

台積電將在中科二期擴設二奈米廠，台中市議員周永鴻問今質詢市府局處「準備好了嗎？」，另市府要求不能排擠民生用水用電，影響市...

台中花田裡有巨獸！新增「汪喵毛怪」12月9日打卡、遛毛孩

台中市龍井區農會輔導農民廣植波斯菊所推出的2023花現龍井「當毛怪遇上豐獸」花田裝置藝術季開跑，除了利用貨櫃屋打造4隻具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。