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特教助理員薪情差 台中恐爆離職潮

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中報導
特教助理員工作辛苦，薪資低，台中市議員林祈烽爆料恐有離職潮。市長盧秀燕承諾會處理。記者陳秋雲／攝影
特教助理員工作辛苦，薪資低，台中市議員林祈烽爆料恐有離職潮。市長盧秀燕承諾會處理。記者陳秋雲／攝影

台中市3所特教學校助理員工作辛苦，但薪資受限於政府行政助理規定，月薪不到3萬元，也無法隨考績、年資調薪，議員請命提高薪資，並納入考核調薪，否則會爆離職潮。台中市長盧秀燕表示，契約進用人員規定一體適用，但特教助理員確實很辛苦，她會研議調整改革。

現職台中市特教助理員說，每天7點到校、下午4點下課，除協助教學，還要協助學生生活自理，有些孩子包尿布得幫忙清潔，有的得灌食、餵食，孩子突發癲癇、情緒起伏，都得應變與安撫；工作負荷重、人力不足，也不敢請假，每月實領2.8萬元，只能靠熱情撐下去。

民進黨市議員林祈烽、江肇國等人質詢，現場播放特教助理員工作影片，除了帶小孩、備餐，還得依需求絞碎、過濾食物，再灌食或者餵食，隨後還得拍痰，甚至處理尿布、上廁所等各項事務。

議員表示，特教助理員月薪不到3萬元，也沒有考核、調薪等制度，平均每人要照顧12名學童；其他國立學校的特教助理員，每年可依考核調薪，台北市特教助理員可隨年資晉薪，甚至月薪上看4.2萬元，台中低薪實在太不合理。

盧秀燕說，她第二任要做有意義的事，契約進用人員規定一體適用，但要因地制宜，過去只考慮整體公平性，但這是假平等，她會努力改革處理。

教育局表示，台中市3所特教學校原本是國立，2017年改隸台中市，特教助理員約有75人，依行政助理待遇領基本工資；國立學校的特教助理員2019年改為可依年度考核晉薪，已改隸中市的特教學校助理員並未跟著調整。

教育局表示，市府將研議比照國立學校待遇，讓特教助理員可隨考核、年資調整薪資，仍須開會確認；台中市多數學校的特教助理員，依鐘點費計薪，無法累積年資調薪，有25名助理員採約聘人員進用，依規定可依年資、考核調整薪水。

薪資 議員

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