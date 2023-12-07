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搏命坐流籠、單軌車 中市東勢戶所「親門踏戶」策略奪政府服務獎

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，派員搏命搭乘流籠、單軌車逐戶調查點位及張貼門牌，設置行動戶政服務櫃台等溫馨服務。圖／台中市民政局提供
台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，派員搏命搭乘流籠、單軌車逐戶調查點位及張貼門牌，設置行動戶政服務櫃台等溫馨服務。圖／台中市民政局提供

台中市和平區幅員廣闊，梨山居民到平地洽公，來回路程140公里，耗時近5小時，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，派員搏命搭乘流籠、單軌車逐戶調查點位及張貼門牌，設置行動戶政服務櫃台等溫馨服務。東勢戶所以「東勢好戶動 服務零距梨」參獎，勇奪政府服務獎「社會關懷服務」獎項，昨由主任連詩季代表受獎。

昨國家發展委員會辦理第6屆「政府服務獎」頒獎典禮，此獎素有政府機關為民服務的「奧斯卡獎」美名，台中市東勢戶政事務所以「東勢好戶動 服務零距梨」行動服務，從145個參獎機關脫穎而出，抱回社會關懷服務獎項，更顯珍貴。

民政局長吳世瑋表示，感謝東勢戶所全體同仁的辛勞，深入偏鄉突破服務型態，將愛與服務帶往梨山，把政府機關為民服務的最高榮譽帶回台中。

連詩季指出，東勢戶所每月派員到梨山里辦公室設行動服務櫃台，提供戶政多面向服務，解決梨山地區行政機關服務機會落差；另，法令特許2年時限內，積極協助原住民身分權益保障，提供線上資格確認服務機制，減少居民臨櫃詢問與補件流程。

多數梨山地區建物坐落半山腰果園或茶園中，且門牌脫落、點位遺失，門牌缺漏及無法編釘門牌等情況發生，房屋無法正確識別，造成物流商品及行車找路不易，無法設立戶籍，為居民帶來諸多不便。

戶政人員透過「親門踏戶」策略，逐戶調查點位及張貼門牌，門牌勘查過程中，甚至融入當地習性，乘坐高空流籠、單軌車及越野機車等交通機具，完成門牌勘查作業，解決高山地區編釘門牌問題。

吳世瑋補充，東勢戶所設置行動戶政服務櫃台、入校協助梨山國中小初領身分證發證，協助原住民身分回復取得，全國首創「原住民身分取得資格條件查詢申請」線上服務，以及家戶走動式門牌清查和舊換新關懷服務等4大服務，深獲梨山居民好評。

台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，派員搏命搭乘流籠、單軌車逐戶調查點位及張貼門牌。圖／台中市民政局提供
台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，派員搏命搭乘流籠、單軌車逐戶調查點位及張貼門牌。圖／台中市民政局提供
台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，派員搏命搭乘流籠、單軌車逐戶調查點位及張貼門牌，設置行動戶政服務櫃台等溫馨服務。圖／台中市民政局提供
台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，派員搏命搭乘流籠、單軌車逐戶調查點位及張貼門牌，設置行動戶政服務櫃台等溫馨服務。圖／台中市民政局提供
台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，到梨山地區設置行動戶政服務櫃台。圖／台中市民政局提供
台中市和平區幅員廣闊，東勢戶政事務所人員「親門踏戶」策略，到梨山地區設置行動戶政服務櫃台。圖／台中市民政局提供

門牌 梨山 原住民 偏鄉

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