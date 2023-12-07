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弱勢老人化身絨毛娃娃 每投10元都幫弘道弱勢孤老

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
弘道73歲蔡姓長者第一次玩夾娃娃機，覺得很有趣。記者簡慧珍／攝影
弘道73歲蔡姓長者第一次玩夾娃娃機，覺得很有趣。記者簡慧珍／攝影

歲末年終，弘道老人福利基金會又舉辦寒冬助老活動，今年別出心裁推出「發現角落孤老人」絨毛玩具，今天起兩款在「發現角落孤老人」大型創意捐款娃娃機裡，民眾投幣10元享受夾娃娃樂趣，也作為弘道助老經費。

弘道概分服務長者的類型，設計5款Q萌可愛的角落孤老人絨毛玩具，目前放在夾娃娃機內的有躺平奶奶（臥床無法獨自站起）、枴杖爺爺（雙腳無力僅有拐杖相伴），弘道彰化服務處今天邀請72歲莊姓長者和87歲蔡姓長者體驗夾娃娃。

兩名長者都表示，過去從未玩過夾娃娃機，今天第一次玩，覺得很有趣。莊姓長者還說，今天她想夾什麼都能夾起來，夾很多東西，旁邊的人夾娃娃就沒那麼好夾，她猜想夾娃娃機店的業者對弘道老人「有放水」，所以特別容易夾。

「夾子園」行銷總監李怡萱說，夾子園遊樂園善盡社會責任，配合弘道基金會，提供台北萬華旗艦店、台中旗艦店和彰化員林旗艦店放置「發現角落孤老人」大型創意捐款娃娃機，希望民眾到店內看見這樣的娃娃機想起孤老人需求。

弘道彰化服務處長施淑莉表示，今年設計5款孤老人IP圖象，其中兩款輸入化身絨毛玩具，夾娃娃機就像一座大型捐款箱，民眾投幣都作為弘道服務長者的經費。

弘道也強調，曾有詐騙集團利入弘道名義謊稱改為現金捐款，必須取消轉帳，企圖騙取民眾財物，經過弘道提升內部資安，已不再發生這種情形，目前弘道善款缺口多達600萬元，請民眾能多關懷弱勢獨老，協助他們除舊布新、辦年貨、送年菜和圍爐。

弘道老人福利基金會與夾娃娃機遊樂園合作，在遊樂場放置夾弘道娃娃的夾娃娃機供民眾娛樂兼捐款。記者簡慧珍／攝影
弘道老人福利基金會與夾娃娃機遊樂園合作，在遊樂場放置夾弘道娃娃的夾娃娃機供民眾娛樂兼捐款。記者簡慧珍／攝影

夾娃娃機 捐款 彰化

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