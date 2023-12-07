彰化鐵路高架化再添波折 王惠美批檢修場遷移徵民地

歷經11年爭取的彰化市鐵路高架化案，可行性評估報告好不容易在前年元月獲行政院核定，卻因檢修場遷移地點問題起波折，彰化縣政府主張應遷到台中大肚的台鐵土地，相對單純，但台鐵擬遷到彰化縣花壇鄉、二水鄉，由於所需用地達35公頃，勢必徵收良田及拆遷房舍，除經費暴增外，且完工延誤至少3年，引來縣府不滿。

2024年大選，藍營聚焦在彰化重大建設被中央「卡關」議題，包括台中捷運綠線延伸彰化案、彰化市東區擴大都市計畫案、二林精密機械園區案，縣長王惠美屢次砲打中央，彰化市鐵路高架化必須先遷移台鐵檢修廠，對於遷移地點選定爭議，是另一個焦點，地方也傳出反彈聲浪。

王惠美在縣議會答詢及選舉場合，多次質疑中央， 強調既然在台鐵在大肚有地卻不用，偏偏要用花壇、二水的土地，一拆要拆500多間的房子，與民爭地。

縣府指出，彰化市鐵路高架化可行性評估報告是在前年元月獲行政院核定 ，綜合規劃去年六月送交通部鐵道局至今仍未核定，依縣府主張，台鐵檢修場應遷移到位在台中大肚的台鐵土地，土地使用相對單純，但台鐵卻擬遷移到彰化縣花壇、二水，需地面積達35公頃，原規劃二軌可能增加三到四軌，勢必拆遷大量民宅，造成民怨。

縣府表示，依彰化鐵路高架化案規劃案，是從綜合規劃案核定後，以10年工期完成，如果台鐵檢修場遷移到花壇、二水，估計工期會延誤3年，以目前原物料節節上漲，原預算400億元可能暴增到500億元以上，加上台鐵正辦理公司化，也為彰化市鐵路高架化增添變數。

立委候選人黃秀芳競總執行總幹事、縣議員莊陞漢說，黃秀芳全力推動鐵路高架化，此案可行性評估通過後，目前正在進行綜合規劃，這是所有彰化朝野立委共同推動的重大交通建設，不應該被拿來當選舉政治操作的工具。