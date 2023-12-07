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南投8千公頃竹林面臨人力短缺 竹林契作重現榮景

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣人口老化，不少竹林無力經營，縣政府透過「契作竹林」引進企業合作，讓南投竹林恢復榮景。記者江良誠／攝影
南投縣人口老化，不少竹林無力經營，縣政府透過「契作竹林」引進企業合作，讓南投竹林恢復榮景。記者江良誠／攝影

氣候變遷嚴重引發國際高度重視，各國陸續提出「2050淨零排放」，藉由植樹造林可減少溫室氣體排放，竹林固碳更是一般造林的3至6倍，南投縣有廣大竹林，南投縣政府最近透過台灣永續價值公司媒合，由台新證券與中強光電、英業達、華城電機等企業共同試辦「契作竹林」方案減少碳排放，推動南投竹林復育。

南投縣竹林面積超過8000公頃，對於發展竹林相關產業實有相當良好的基礎，但是南投人口老化嚴重，經營成本提高，造成不少竹林無力經營狀況，縣政府積極尋求企業資源，希望以公私合作模式，共同支持竹林經營，讓南投的竹林恢復榮景。

南投縣長許淑華說，「2050淨零排放」、「碳議題」非常重要，台灣不能缺席，南投縣擁有豐富竹林資源，竹林的碳匯效益功能，在未來的碳匯交易更具有極大的潛力，根據相關研究，「竹林」的固碳效益長期以來受到忽視，經營良好的竹林固碳量是造林木3至6倍 ，固碳不只有助於減少溫室氣體的排放，在碳權交易的趨勢下，未來經營竹林更有機會成為農民實質經濟收益。

縣府期望透過ESG概念，導入企業的資源，進行竹產業的輔導，不但活化竹林經營，創造就業機會，在未來碳交易制度的趨勢下，竹林及相關產品所創造的碳匯效益，更可為返鄉青年創造可觀的經濟價值，並且為國內耗能產業提供穩定的碳權。

台灣永續價值公司執行長莊煥榮說，「契作竹林」對於ESG可藉由竹林優異的固碳能力有助減緩溫室效應，對環境保護帶來貢獻；也可傳達契作對增加農民、原民的工作機會及收入提供助益；在治理方面則是企業積極回應社會對環境永續的期待。

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