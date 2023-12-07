東華醫院開設鹿谷院外門診部 3個月來這個科病人最多

竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部，今年9月啟用3個月來，就診病人數已破萬人，特別是每天做復健的病患就有100多人，新添置的復健器材，更成為鄉民的最愛，衛福部健保署長石崇良今天出席啟用儀式，更驚訝看到90餘歲的阿公阿嬤跳舞表演，活力滿滿比台北辣妹還厲害，東華醫院指出，解決偏鄉醫療資源不足老問題，未來還會再增設X光及心電圖等儀器。

上午啟用儀用成為南投縣立委第二選區短兵相接的角力場，藍綠參選人各自表達努力解決地方醫療資源不足的政見；南投衛生局長陳南松表示，全縣人口只占全國2%，但土地占了12%，13個鄉鎮市中，鹿谷鄉13村人口雖呮有1萬6千人，65歲以上長輩超過四分之一，目前僅有的4家醫療機構，包括1個衛生所、3家西醫診所，但都集中在其中3個村落，等於有10個村落是沒有任何醫療資源。

東華醫院表示，鹿谷是國內最著名的烏龍茶鄉，知名的景點溪頭也在鹿谷，遊客來山上喝茶、旅遊都是過路客，卻不知道鄉民看醫生非常辛苦，且長期務農下，鄉民不論舊傷要復健或是要看個感冒，都要長途下山，竹山東華醫院今年終於得到中央衛福部的同意。

院長張國翊指出，為挑選合適的門診部地點，今年找遍鹿谷鄉10幾個地方，最後在鹿谷村前村長陳森松慨借場地下，院方斥資全新裝潢，並添購全新的復健、醫療設備，要讓鄉親可以得到最好的醫療服務，9月4日在鹿谷村斥資開設第一家院外門診部，提供復健、中醫、神經內科、心臟內科、內科、外科及肝膽腸胃科等7個科別。