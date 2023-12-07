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東華醫院開設鹿谷院外門診部 3個月來這個科病人最多

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
衛福部健保署長石崇良今天出席竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部啟用儀式，解決偏鄉醫療資源不足老問題。記者黑中亮／攝影
衛福部健保署長石崇良今天出席竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部啟用儀式，解決偏鄉醫療資源不足老問題。記者黑中亮／攝影

竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部，今年9月啟用3個月來，就診病人數已破萬人，特別是每天做復健的病患就有100多人，新添置的復健器材，更成為鄉民的最愛，衛福部健保署長石崇良今天出席啟用儀式，更驚訝看到90餘歲的阿公阿嬤跳舞表演，活力滿滿比台北辣妹還厲害，東華醫院指出，解決偏鄉醫療資源不足老問題，未來還會再增設X光及心電圖等儀器。

上午啟用儀用成為南投縣立委第二選區短兵相接的角力場，藍綠參選人各自表達努力解決地方醫療資源不足的政見；南投衛生局長陳南松表示，全縣人口只占全國2%，但土地占了12%，13個鄉鎮市中，鹿谷鄉13村人口雖呮有1萬6千人，65歲以上長輩超過四分之一，目前僅有的4家醫療機構，包括1個衛生所、3家西醫診所，但都集中在其中3個村落，等於有10個村落是沒有任何醫療資源。

東華醫院表示，鹿谷是國內最著名的烏龍茶鄉，知名的景點溪頭也在鹿谷，遊客來山上喝茶、旅遊都是過路客，卻不知道鄉民看醫生非常辛苦，且長期務農下，鄉民不論舊傷要復健或是要看個感冒，都要長途下山，竹山東華醫院今年終於得到中央衛福部的同意。

院長張國翊指出，為挑選合適的門診部地點，今年找遍鹿谷鄉10幾個地方，最後在鹿谷村前村長陳森松慨借場地下，院方斥資全新裝潢，並添購全新的復健、醫療設備，要讓鄉親可以得到最好的醫療服務，9月4日在鹿谷村斥資開設第一家院外門診部，提供復健、中醫、神經內科、心臟內科、內科、外科及肝膽腸胃科等7個科別。

陳南松並說，最初竹山東華醫院因屬私人醫院，礙於醫療機構設置標準第13條規定，公立或法人所設醫院附設門診部，屬醫院擴充，應依醫院設立或擴充許可辦法規定辦理，導致衛福部醫事司無法核定在鹿谷鄉的東華醫院院外擴充，不得不建請衛福部依落實分級醫療，並考量醫療資源不足地區民眾就醫需要等因素，終於核定同意東華醫院設立院外門診部。

竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部，今年9月啟用3個月來，就診病人數已近萬人。記者黑中亮／攝影
竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部，今年9月啟用3個月來，就診病人數已近萬人。記者黑中亮／攝影
竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部啟用3個月來，就診病人數已近萬人，最熱門是復健科。記者黑中亮／攝影
竹山東華醫院首家院外鹿谷門診部啟用3個月來，就診病人數已近萬人，最熱門是復健科。記者黑中亮／攝影

復健 衛福部 衛生所

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