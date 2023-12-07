先搶先贏！彰化執行署拍賣農地從4千萬下殺到1500萬元

彰化市香山段一筆鄰近台14線及中彰快速道路交流道約456坪的農地，被行政執行署彰化分署拍賣，歷經3次拍賣，價格從4100萬元逐次下殺至1512萬元，均乏人問津，經彰化分署公告進行3個月的特別變賣程序，由於已接近公告現值，執行署表示很划算，先搶先贏，是逢低入手的好時機。

執行署彰化分署主任執行官江佳蓉說，依司法實務見解，不動產特別變賣程序公告3個月期間內，以應買先後順序決定得標者，而非價格高低，有興趣的民眾請盡快遞狀聲明應買。此農地由於為共有地，如有人應買，共有人還能以同一價格行使優先承買權。

執行署彰化分署表示，被執行拍賣的農地所有權人原經營電鍍公司，因積欠農地汙染整治費用，與其他二家公司就代履行費用負連帶清償責任，名下有執行實益的不動產均已拍賣完畢，僅餘位在彰化縣彰化市香山段874地號面積1827坪的農地，其中四分之一持分約456坪執行拍賣。

彰化分署表示，由於標的鄰近台14線約450公尺，距中彰快速道路800公尺，前臨產業道路，堪稱位於交通便利的精華地段，且地勢平坦，現出租給共有人種植農作物，但歷經拍賣程序進行至第二輪第3次拍賣，均無人應買。

執行署最近公告進行三個月的特別變賣程序，此一標的價格已由原先鑑價金額4100萬元逐次下殺至1512萬元，換算每坪約3萬元，已相當接近公告現值每坪22500元，依特別變賣程序，先搶先贏，有意投標者要盡快下手。有意投標民眾可上彰化分署官網查詢，或瀏覽分署FB專頁訊息。