台中草悟道浪漫點燈 超萌巨犬「BIG DOG」陪大家度耶誕

耶誕溫馨節慶氛圍逐漸濃厚，中市府除有「耶誕嘉年華」外，結合勤美集團在台中草悟道推出「PARKLANE CHRISTMAS」大型街區串聯活動，另有超萌「BIG DOG」成為打卡熱點；觀旅局表示，歡迎民眾利用「台灣好行-台中時尚城中城線」一路從台中火車站到草悟道，享受台中濃濃耶誕節氣氛。

台中「耶誕嘉年華」將於15日登場，今年攜手LINE FRIENDS，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，結合台中在地特色、打造獨特主題燈飾，民眾從舊火車站開始就能與LINE FRIENDS一起拍照；草悟道則有勤美集團以「聖誕紅通通」為題，「PARKLANE CHRISTMAS」街區活動，包含街頭藝人表演、耶誕節點綴等，更有日本插畫超萌療癒巨犬，可拍照耍萌。

觀旅局長陳美秀表示，市府長期經營草悟道，投入多項建設，並舉辦多元節慶活動，包含台中國際踩舞嘉年華、台中爵士音樂節等，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，吸引許多國內外遊客到訪，展現台中獨有的生活風格。

勤美集團表示，這次街區串聯活動打造聖誕節慶品牌「PARKLANE CHRISTMAS」，以「聖誕紅通通」為題，點綴草悟道綠廊帶，包含日本插畫療癒萌犬、聖誕帽裡銀河流域、編織夢網、迷幻廣場，還有週週登場的街頭藝人音樂與馬戲表演，多元豐富的節慶體驗，表現草悟道獨有的溫暖與熱情。