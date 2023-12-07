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台中未送「還地於民」證明 盧秀燕：爭議多不能比賽

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員左起林祈烽、楊典忠、江肇國要求市府，加快速度還地於民。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員左起林祈烽、楊典忠、江肇國要求市府，加快速度還地於民。記者陳秋雲/攝影

民進黨議員指出，台中市公設保留地跨區重劃問題拖延3年半「沒進度」，六都僅台中市未送地政局認可市地重畫可行性證明文件，市府承擔得起傷害人民生存權與財產權責任？市長盧秀燕說，涉及民眾權益且爭議多，她認為不應該拿來比賽，寧可多聽各方意見。

各縣市被劃為公共設施保留地，經40、50年至今未徵收，監察院2013年糾正內政部與各地方政府，指嚴重傷害憲法保障的人民生存權與財產權。

台中市2017年進行跨區公設公開展覽、2019年送內政部都委會審議，內政部要求各縣市提供地政單位「認可市地重劃可行性評估」證明文件。

議員楊典忠說，歷經3年半，台中未回復任何資料，為何卡在市政府？他要求市府雙頭並進，先出具地政局證明文件，讓內政部趕快審議，地方細部計畫案子繼續進行，縮短未來跨區市地重劃的時程。

議員江肇國說，2014年全國啟動公設保留地解編計畫，至今10年，市政府應加速。解編工作當然要慎重，但民眾土地財產綁了30、40年，未來利用可能性極低時，後續程序當然要加速完成，相關市地重劃才能進行，達到還地於民、土地有效利用。

市長盧秀燕回應，「重劃土地不能比賽」，現在土地交易價錢好，大家催政府要解編，但也有議員反對，擔心將來公共設施在哪裡？重劃關係到民眾權益，也有人產生相對剝奪感，須慎重。

地政局長吳存金說，都發局提躅設保留地專案通檢65案，將逐案審慎評估。都發局長李正偉說，因時空調查背景已有改變，各機關政策、建設需求也改變中，市府重新做需求調查檢討，會儘速完成市地重劃可行性評估報告，希望明年可送至內政部審查，至於後續中央審查多久？市府無法承諾。

內政部 議員 台中市

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