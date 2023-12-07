「鬼屋」華麗轉身 員林衛福大樓獲公共工程唯一特優獎

因荒廢有「鬼屋」之稱的彰化縣立員林醫院，經彰化縣政府重新改建為員林市衛生所暨長照衛福整合性大樓，各樓層設立體綠化，引入自然通風及採光，抹去「鬼屋」印象，並榮獲有「建築界奧斯卡獎」之稱的公共工程金質獎建築類，縣府表示，這是此獎項史上唯一的特優獎。

原員林縣立醫院曾荒廢長達20多年，被當地民眾形容是「鬼屋」，常有人前往探險，形同地方發展的毒瘤，經彰化縣衛生局在2019年爭取「前瞻基礎建設整建計畫」，由中央補助1億527萬餘元，縣府自籌9835萬餘元，共耗資2億362萬餘元，華麗轉身為現代的員林市衛生所暨長照衛福大樓。

彰化縣衛生局表示，員林市衛生所暨長照衛福大樓整合衛生保健、兒童少年婦幼福利及長照服務，提供一站式全方位的照顧服務，建構老幼共學的美好場景。目前工程雖已竣工，目前辦理驗收及加強內部整修工程，期待在明年完成後，再正式啓用。

彰化縣政府表示，員林市衛生所暨長照衛福整合性大樓是第23屆公共工程金質獎建築類工程，參賽作品中唯一「特優」，也就是全國第一名，不僅是六都之外縣市首次獲獎，更是彰化縣政府史上首座金質獎特優第一名的榮譽，縣長王惠美在主管會報中，對於此一跨局處合作的成果，表示肯定。

縣府工務處表示，員林市衛生所暨長照衛福整合性大樓工程，建築配置採退縮規劃，保留原籃球場並與既有幼兒園保持適當棟距，以創造社區內的共融場域。規劃地下1層地上5層，總面積約5902平方公尺。